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Компания Xiaomi открыла сбор средств на компактный автомобильный пылесос Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition в Китае. Устройство весит 446 г, складывается для хранения и раскладывается в длинную узкую конструкцию, чтобы убирать пыль под сиденьями и в багажнике. При этом производитель заявляет силу всасывания 20 000 Па.

Пылесос оснащён бесщёточным двигателем диаметром 35 мм, который вращается со скоростью до 15 000 об/мин. Питание обеспечивают три литиевых аккумулятора ёмкостью по 2500 мА·ч. В энергосберегающем режиме устройство работает до 40 минут, а при высокой мощности — до 16 минут. Для зарядки предусмотрен порт USB Type-C с мощностью до 22,5 Вт.

В комплект входят пять насадок. Помимо обычной уборки, пылесос может выдувать пыль из узких щелей и надувать небольшие изделия, например плавательные круги. Циклонный блок отделяет пыль от воздушного потока, а фильтр и сам блок можно промывать водой.

На этапе коллективного финансирования в Китае устройство предлагают за 189 юаней. Заявленная розничная цена составляет 269 юаней. Xiaomi пока не объявляла о выходе этой модели на международный рынок.

Источник: gizmochina