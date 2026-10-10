Xiaomi собрала 70 тысяч заказов на новые кроссоверы SkyNomad за месяц

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| Новость | Авто и транспорт

Китайская Xiaomi получила более 70 тысяч подтверждённых заказов на кроссоверы SkyNomad за первый месяц после запуска продаж. Результат охватывает период с 7 сентября по 7 октября 2026 года. Для компании это первая крупная проверка спроса на автомобили с увеличенным запасом хода — новое направление в её автомобильной линейке.

Автор: Xiaomi Источник: carnewschina.com

Семейство включает четыре версии: пятиместные N70 Pro и N70 Max, а также более крупные N90 Max и N90 Max Explorer Edition. По данным Xiaomi, в сентябре компания поставила покупателям более 10 тысяч автомобилей SkyNomad. Общие поставки Xiaomi Auto за тот же месяц превысили 40 тысяч машин.

Разница между моделями заметна по габаритам. Длина N70 составляет 4960 мм при колёсной базе 2950 мм, а N90 Max достигает 5285 мм при базе 3080 мм. Старшая модель рассчитана на семь человек. Вся линейка построена на платформе Kunlun и использует последовательную гибридную схему: колёса приводит электромотор, а двигатель внутреннего сгорания работает как генератор для подзарядки батареи.

70 тысяч заказов показывают высокий стартовый интерес к новому семейству, но пока не позволяют оценить устойчивость спроса на длительном отрезке. Кроме того, число подтверждённых заказов нельзя приравнивать к количеству проданных и переданных клиентам автомобилей: за первый месяц поставки составили более 10 тысяч машин.

Источник: carnewschina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +91.40
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