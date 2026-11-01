Xiaomi готовит SU7 Ultra к реваншу на Нюрбургринге: электрокар получил огромное антикрыло

Обновлённый электрический седан Xiaomi SU7 Ultra заметили во время испытаний на немецкой трассе Нюрбургринг. Прототип получил значительно переработанную аэродинамику, включая массивное двухъярусное заднее антикрыло с креплениями типа «гусиная шея». Изменения указывают на подготовку машины к более интенсивной эксплуатации на гоночных трассах.

Тестовый автомобиль был без маскировки и имел немецкие регистрационные номера Мюнхена — M SU 7650 E. Новое антикрыло отличается от карбонового спойлера серийной версии: оно состоит из двух плоских элементов и закреплено на верхних опорах. Особое внимание наблюдателей привлекла его подвижная часть: предполагается, что она может быть частью системы снижения аэродинамического сопротивления DRS. Однако Xiaomi пока не подтвердила наличие такой функции.

Изменения затронули и переднюю часть кузова. Прототип получил увеличенный передний сплиттер, дополнительные аэродинамические элементы по краям бампера, новые боковые юбки и жалюзийные отверстия над передними колёсами. При этом на крыше сохранился лидар. Неизвестно, менялись ли силовая установка, батарея, подвеска и тормоза. По сообщениям китайских автомобильных СМИ, обновлённую версию могут представить в 2027 году, но сама Xiaomi пока не объявляла сроки выхода.

У SU7 Ultra уже есть результат на Северной петле Нюрбургринга — 7 минут 4,957 секунды. Этот заезд состоялся 1 апреля 2025 года с пакетом Track Package. В апреле 2026-го Porsche Taycan Turbo GT с пакетом Weissach и комплектом Manthey преодолел трассу за 6 минут 55,533 секунды, опередив китайский электромобиль на 9,424 секунды. Новые аэродинамические детали могут помочь Xiaomi улучшить время круга, однако официальных заявлений о подготовке рекордного заезда пока нет.

Источник: carnewschina