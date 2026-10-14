Volkswagen выпустил большой гибридный кроссовер с разгоном до 100 км/ч за 4,6 секунды

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| Новость | Авто и транспорт

Китайское совместное предприятие SAIC-Volkswagen вывело на рынок кроссовер ID. Era 8X с последовательной гибридной силовой установкой. В наиболее дальнобойной версии автомобиль способен проехать до 1602 км по циклу CLTC без остановки для дозаправки или подзарядки. При этом батарея позволяет преодолеть до 451 км исключительно на электротяге.

Автор: SAIC-Volkswagen Источник: carnewschina.com

Силовая установка объединяет электропривод с бензиновым двигателем EA211, который работает как генератор для увеличения запаса хода. Покупателям предложат аккумуляторы ёмкостью 51,1 и 65,2 кВт·ч. Старшая батарея производства CATL обеспечивает максимальную заявленную дальность, а система работает на 800-вольтовой электрической платформе. Пиковый крутящий момент достигает 660 Н·м, разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды.

Кроссовер получил лидар и комплекс помощи водителю Momenta R7, использующий модель окружающего мира для оценки дорожной обстановки. Длина машины составляет 5020 мм, колёсная база — 2970 мм. В оснащение также входят пневматическая подвеска с двумя камерами и возможностью изменения дорожного просвета в диапазоне 150 мм.

ID. Era 8X доступен в четырёх комплектациях. Официальные цены составляют от 226 800 до 289 800 юаней, а на старте продаж действуют временные цены от 206 800 до 269 800 юаней. Заявленные 1602 км рассчитаны по китайскому циклу CLTC, поэтому эту цифру нельзя напрямую переносить на реальные поездки: фактический запас хода зависит от скорости, температуры и условий движения

Источник: carnewschina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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