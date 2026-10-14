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Китайское совместное предприятие SAIC-Volkswagen вывело на рынок кроссовер ID. Era 8X с последовательной гибридной силовой установкой. В наиболее дальнобойной версии автомобиль способен проехать до 1602 км по циклу CLTC без остановки для дозаправки или подзарядки. При этом батарея позволяет преодолеть до 451 км исключительно на электротяге.

Силовая установка объединяет электропривод с бензиновым двигателем EA211, который работает как генератор для увеличения запаса хода. Покупателям предложат аккумуляторы ёмкостью 51,1 и 65,2 кВт·ч. Старшая батарея производства CATL обеспечивает максимальную заявленную дальность, а система работает на 800-вольтовой электрической платформе. Пиковый крутящий момент достигает 660 Н·м, разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды.

Кроссовер получил лидар и комплекс помощи водителю Momenta R7, использующий модель окружающего мира для оценки дорожной обстановки. Длина машины составляет 5020 мм, колёсная база — 2970 мм. В оснащение также входят пневматическая подвеска с двумя камерами и возможностью изменения дорожного просвета в диапазоне 150 мм.

ID. Era 8X доступен в четырёх комплектациях. Официальные цены составляют от 226 800 до 289 800 юаней, а на старте продаж действуют временные цены от 206 800 до 269 800 юаней. Заявленные 1602 км рассчитаны по китайскому циклу CLTC, поэтому эту цифру нельзя напрямую переносить на реальные поездки: фактический запас хода зависит от скорости, температуры и условий движения

Источник: carnewschina