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В США Volkswagen отзывает 22 524 электрокроссовера ID.4 2023-2026 модельных лет, о чём объявило американское агентство NHTSA. Причина — вероятная неисправность высоковольтной батареи, способная спровоцировать возгорание.

Известия об ограничении расходятся по США через приложение myVW: часть владельцев уже получила уведомления с рекомендацией держать уровень заряда не выше 80% до готовности ремонтной программы. Если пользователь не отклонит совет до 21 октября 2026 года, Volkswagen сам выставит софтверный лимит примерно с 27 октября 2026 года.

Владельцы отмечают, что с приходом зимы ограничение станет заметнее: паспортная дальность хода ID.4 Pro S AWD — 263 мили (около 423 км) в идеальных условиях, но при заряде не выше 80% реальный пробег сократится до менее чем 200 миль (~322 км), а на морозе диапазон ещё упадёт.

Источник: IThome