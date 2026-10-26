Volkswagen представил большой электрический фастбэк с быстрой зарядкой 5C

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| Новость | Авто и транспорт

Электрический фастбэк Volkswagen ID. UNYX 09 поступил в продажу в Китае с аккумулятором CATL ёмкостью 91,96 кВт·ч и поддержкой сверхбыстрой зарядки. По данным производителя, за пять минут подключения к мощной зарядной станции автомобиль может получить запас хода примерно на 250 км. Стартовая цена составляет 179 900 юаней — около $26 800.

Автор: Volkswagen Источник: carnewschina.com

В линейку вошли три комплектации. Две заднеприводные версии оснащены электромотором мощностью 230 кВт (313 л. с.) и проезжают до 755 км по китайскому циклу CLTC. Полноприводный вариант получил два двигателя мощностью 140 и 230 кВт, но его заявленный запас хода ниже — 705 км. Все версии используют литий-железо-фосфатную батарею CATL.

Зарядная система рассчитана на пиковую мощность до 530 кВт. По официальным данным Volkswagen Anhui, восполнение заряда с 10 до 80% занимает менее 12 минут при подходящих условиях. Однако для достижения заявленных показателей нужна совместимая мощная зарядная инфраструктура.

Длина автомобиля составляет 5,08 м, колёсная база — 3,03 м. В оснащение входят проекционный дисплей дополненной реальности с диагональю 85 дюймов и система помощи водителю на базе ИИ, разработанная с участием китайской Xpeng. ID. UNYX 09 стал второй совместной моделью компаний после электрического кроссовера ID. UNYX 08. Volkswagen рассчитывает укрепить позиции на китайском рынке, где местные производители активно конкурируют по цене, запасу хода и скорости зарядки.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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