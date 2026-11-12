Volkswagen ID. Era 5X вышел на рынок с ценой почти втрое ниже европейского ID. Tiguan

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| Новость | Авто и транспорт

Volkswagen запустил продажи электрического кроссовера ID. Era 5X в Китае, предложив его по цене от 99 900 юаней (около 14 980 долларов). Новинка оказалась почти в три раза дешевле европейского ID. Tiguan, но дело не только в стоимости: модель получила новую платформу CMP и электронную архитектуру CEA, разработанную Volkswagen совместно с Xpeng.

Автор: Shuoche через Carnewschina Источник: carnewschina.com

ID. Era 5X стал первым серийным автомобилем Volkswagen, который одновременно использует обе китайские разработки. Покупателям предложили четыре комплектации по цене от 119 900 до 159 900 юаней, однако с учётом временных скидок стоимость снижается до 99 900-139 900 юаней. Для сравнения, европейский ID. Tiguan стоит от 38 695 евро с учётом субсидий.

Кроссовер оснащается электромотором мощностью 155 кВт (208 л. с.) и крутящим моментом 270 Н·м. На выбор доступны аккумуляторы ёмкостью 45,8 и 58,5 кВт·ч, обеспечивающие запас хода 415 и 520 км соответственно по китайскому циклу CLTC. Автомобиль имеет длину 4560 мм, колёсную базу 2815 мм и багажник объёмом до 1815 л при сложенных задних сиденьях.

В старших комплектациях предусмотрен лидар на 192 линии и вычислительный чип Horizon Journey 6H производительностью 420 TOPS. Система помощи водителю поддерживает навигацию NOA по городским улицам и автомагистралям. За мультимедиа отвечает 4-нанометровый процессор MTK8676, работающий с центральным экраном диагональю 15,6 дюйма и цифровой приборной панелью на 10,25 дюйма. При этом сравнение цен с европейским ID. Tiguan показывает масштаб разницы между рынками, хотя напрямую сопоставлять стоимость автомобилей в Китае и Европе некорректно.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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