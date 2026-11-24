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Бренд Volga объявил о рестайлинге флагманского кроссовера K50, созданного на базе Geely Monjaro. Экстерьер модели не изменился: габариты остались прежними, обновления коснулись техники, интерьера и цен.

Главное изменение — новая моторная гамма. Ранее кроссовер предлагался только с 2-литровым турбированным ДВС на 238 л. с., теперь доступны две версии: дефорсированная на 200 л. с. (325 Н·м) и более мощная на 245 л. с. (380 Н·м), причём последняя ставится только на топовое исполнение. В обоих случаях двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Заметно переработали салон. Появилась мультимедийная система с «парящим» экраном диагональю 15,4 дюйма с сервисами Яндекса и VK, а отдельный дисплей перед пассажиром убрали. Управление климатом вернули на физические кнопки — их теперь восемь вместо четырёх. Также добавлены массаж переднего пассажирского кресла, аудиосистема с 16 динамиками вместо 12 и штатная телематика: через приложение можно запускать двигатель, управлять замками, климатом и отслеживать местоположение машины.

Цены выросли: обновлённый K50 стоит от 4 419 000 до 4 989 000 рублей против прежних 4 349 000-4 799 000. Подорожание составило от 70 до 190 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Скидка по трейд-ин сохраняется — 250 тысяч рублей. Продажи машин с 200-сильным мотором начнутся в конце ноября, сроки появления версий на 245 л. с. объявят дополнительно.

Источник: китайские автомобили