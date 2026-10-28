Вместо Jetour — Votour: АГР перезапускает линейку кроссоверов под новым именем

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| Новость | Авто и транспорт

По информации на конец октября текущего года года, российский холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo объявил о запуске нового автомобильного бренда Votour. Этот шаг знаменует собой постепенную замену автомобилей Jetour на российском рынке новыми моделями, а первая модель Votour V5 будет создана на базе Jetour Dashing.

Автор: Jetour Источник: jetour-ru.com

Votour — это новый бренд в сегменте SUV, совместно созданный «АГР» и Defetoo. Ранее стороны уже сотрудничали в производстве автомобилей под брендами Tenet, Jeland и другими на заводах в Санкт-Петербурге и Калуге. Официально заявлено, что модельный ряд Votour будет охватывать городские кроссоверы, автомобили для дальних поездок и премиальные внедорожники.

Согласно изображениям на официальном сайте и сертификационным документам, модельный ряд Votour разделён на три серии: V, T и R. Модели V5 и V6 созданы на базе Jetour Dashing, оснащаются двигателями 1.5T и 1.6T, их производство планируется в Санкт-Петербурге. Серия T, предположительно включающая T10 и другие модели, ориентирована на внедорожный стиль и восходит к Jetour T1. Флагманская модель R700 представляет собой гибридный внедорожник на раме, созданный на базе Jetour G700.

Первые автомобили V5 и V6 будут собираться на заводе «АГР» в Санкт-Петербурге, на бывшем заводе GM в Шушарах. На начальном этапе производство может осуществляться параллельно с заводом «Автотор» в Калининграде, в дальнейшем планируется постепенный перевод на одну площадку. Некоторые дилеры Jetour уже начали замену вывесок на Votour. Ожидается, что первые автомобили поступят в дилерские центры в конце октября — ноябре 2026 года.

Проще говоря, Votour — это ребрендинговая версия Jetour на российском рынке. Сам автомобиль не изменился, изменились только эмблема и название. Для потребителей, заинтересованных в Jetour Dashing или T2, в будущем те же автомобили могут продаваться в дилерских центрах под именем Votour. Остаётся открытым вопрос, сохранятся ли цены и комплектации после смены бренда — это станет известно после официального объявления цен.

Источник: Первый технический

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