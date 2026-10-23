Компания Thor Motor Coach представила компактный автодом Rize+ 18R, который сочетает габариты небольшого фургона с жилым пространством более крупного кемпера. При длине около 6 м машина получила бензиновый V8 мощностью 325 л. с., кухню, душевую с туалетом и спальные места для двух человек. Стартовая цена составляет $130 340 — более чем на $20 тыс. ниже стоимости сопоставимых моделей Winnebago Elora и Resa.

В основе Rize+ лежит шасси Ford E-350 Super Duty с 7,3-литровым двигателем, развивающим 450 фунт-футов крутящего момента (около 610 Н·м). Кузов шириной 2,16 м позволяет разместить внутри две диванные секции друг напротив друга. Они превращаются в двуспальную кровать размером 132 x 208 см, а съёмный стол формирует обеденную зону. Между диванами остаётся проход, через который можно загрузить велосипеды с задней двери.

Кухня оснащена индукционной плитой, холодильником и микроволновой печью. В отдельном жилом модуле предусмотрен совмещённый санузел с душем, раковиной и туалетом. За автономность отвечают аккумулятор ёмкостью 100 А·ч, солнечная панель мощностью 100 Вт, инвертор на 1000 Вт и резервный генератор. Для отопления установлен обогреватель мощностью 3400 BTU, а кондиционер рассчитан на 13 500 BTU.

Источник: thormotorcoach