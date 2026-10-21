Владельцы дорогих авто в РФ за 2025 год заплатили налогов больше на треть

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| Новость | Авто и транспорт

Поступления по налогу на дорогие авто в минувшем году достигли 6,6 млрд руб., что на треть больше, чем годом ранее, когда сборы не достигли и 4,9 млрд. Показатель стал рекордным за всё время существования механизма, запущенного в 2014 году, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Автор: Карлос Валенсуэла Источник: commons.wikimedia.org

Под повышенный налог попадают легковые машины стоимостью от 10 млн рублей, включённые в ежегодный перечень Минпромторга. К базовой ставке применяется тройной коэффициент, но сумму региональной ставки за 1 лошадиную силу устанавливают местными властями. В итоге разница для тех или иных субъектов РФ может вырасти троекратно.

Количество зарегистрированных машин, подпадающих под этот режим, за год выросло на 44%. Самый значимый вклад в казну сделали частники: здесь число роскошных автомобилей повысилось в 1,5 раза в полтора раза. Юридические лица увеличили количество таких машин на треть.

Главной причиной роста сборов стал ажиотажный спрос. Покупатели торопились купить VIP-авто автомобили до декабря, когда в силу вступают новые правил расчёта утильсбора. Сыграло роль и расширение перечня Минпромторга: в прошлом году в него вошли дополнительные позиции, включая отдельные модели китайских брендов. На столицу пришлось около 43% общероссийской суммы — 2,86 млрд руб. Здесь зарегистрировано 18,7 тыс. авто.

Источник: Первый технический

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