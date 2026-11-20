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Глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров в кулуарах форума «Транспорт России» сообщил РИА Новости, что ведомство прорабатывает возможность для россиян въезжать в Китай на личных автомобилях. Правда, конкретных сроков запуска таких поездок пока нет.

Речь идёт о легковых машинах вместимостью до 8 мест. Технически готовы несколько пограничных переходов — в частности, «Забайкальск», «Пограничный» и другие. Главная задача сейчас — согласовать правовые моменты, прежде всего взаимное признание водительских удостоверений: нужно определить, в течение какого срока российские права будут действовать в Китае, а китайские — в России.

Сейчас напрямую проехать через границу на своей машине нельзя. Стороны стремятся выстроить более простую и «бесшовную» систему для автотуристов. Пока вопрос остаётся на стадии переговоров — детали и примерные сроки появятся позже в официальных анонсах Минтранса.

Источник: auto.mail.ru