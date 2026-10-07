Австрийская MUST Cycle показала велосипед, который сначала нужно не ехать, а нести в гору. Складной OTIVAO Adventure Bike рассчитан на маршруты, где подъём на обычном велосипеде слишком сложен: его складывают, закрепляют на специальном рюкзаке и поднимают пешком, а уже на вершине раскладывают для спуска.

Необычная схема потребовала отказаться от привычной трансмиссии. У OTIVAO нет шатунов, цепи и педалей — вместо них установлены платформы для ног. При этом это полноценная двухподвесная конструкция с титановым рамой ручной работы, алюминиевыми фрезерованными деталями и 20-дюймовыми колёсами с широкими покрышками Maxxis Minion DHF размером 2,4 дюйма. По замыслу MUST Cycle, небольшие колёса и складная конструкция позволяют превратить велосипед в более компактный груз для пешего подъёма.

Для спуска OTIVAO получил 140-миллиметровую заднюю подвеску и вилку Manitou JUNIT 34 Pro. Эта модель изначально создавалась для детских велосипедов, но здесь её применили в необычном лёгком горном аппарате. За торможение отвечают компоненты Hayes, а единственный размер рамы рассчитан на велосипедистов ростом от 165 до 195 см.

Концепция выросла из запроса заказчика на небольшой велосипед, который можно было бы быстро собрать в горах и переносить в рюкзаке. Первый прототип MUST Cycle сделал из стали, после чего перешёл к серийной версии с титановым рамой и механизмом складывания. OTIVAO показали на выставке Bespoked в Дрездене; производитель позиционирует модель именно для технических горных маршрутов, где сначала приходится набирать высоту пешком, а затем получать полноценный спуск на велосипеде.

Источник: bikerumor