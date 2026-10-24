Сертификация Boeing 777-9 зависит от одобрения измененной конструкции уплотнения для двигателей GE9X. Модификация силовой установки должна быть утверждена до того, как американские авиационные регуляторы дадут окончательное «добро» на измененную конструкцию агрегатов. Компания GE Aerospace рассчитывает получить одобрение к концу 2026 года, в то время как Boeing по-прежнему планирует осуществить первые поставки в 2027 году.

Испытания могут продолжаться, но требование остается в силе. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не сертифицирует Boeing 777-9, пока не одобрит новую конструкцию промежуточного уплотнения (так называемого «mid-seal») в двигателях GE9X. Об этом 22 октября сообщил изданию FlightGlobal представитель ведомства.

Модифицированное уплотнение не обязательно устанавливать на двигатели, используемые в ходе испытаний ETOPS (подтверждающих способность двухдвигательного самолета выполнять полеты на значительном удалении от запасных аэродромов). Однако официальное одобрение этой детали регулятором является обязательным условием для сертификации самого воздушного судна. Таким образом, возможность продолжения испытаний вовсе не означает, что от внесения изменений можно отказаться в конфигурации, предназначенной для коммерческой эксплуатации.

Еще в феврале 2026 года производитель двигателей сообщил, что изучает потенциальную проблему, связанную с долговечностью этого уплотнения. В апреле компания сообщила, что причина проблемы установлена ​​и ведется работа над ее устранением, однако о каких-либо изменениях в графике программы GE9X объявлено не было. Испытания показали, что данная промежуточная деталь не обладает требуемой долговечностью.

С тех пор GE Aerospace пересмотрела конструкцию узла и запустила производство двигателей с внесенными изменениями. 17 сентября финансовый директор компании Рахул Гай заявил, что после проведения внутренних испытаний он «полностью уверен» в надежности переработанного уплотнения. По его словам, эта проблема не должна повлиять на ввод самолета 777X в эксплуатацию, запланированный на 2027 год. Впрочем, оценка производителя — это одно, а решение авиационного регулятора — совсем другое.

В ходе презентации квартальных результатов 20 октября генеральный директор GE Aerospace Ларри Калп уточнил, что двигатели, оснащенные новым уплотнением, поставляются компании Boeing еще с августа. Говоря о сроках одобрения доработанного узла, он отметил: «Мы ориентируемся на конец года».

В процессе реализации проекта предусмотрено несколько ключевых этапов, которые не следует путать. В сентябре издание FlightGlobal сообщало, что для получения от FAA разрешения на начало программы испытаний ETOPS компания Boeing должна представить план сертификации внесенных изменений. Уточнения, сделанные в октябре, четко разграничивают оборудование, необходимое для проведения этих испытаний, и официальное одобрение, требуемое для сертификации самого воздушного судна. Таким образом, сам по себе этот факт еще не означает, что программа испытаний ETOPS уже началась.

Boeing планирует обеспечить для модели 777-9 соответствие стандартам ETOPS с продолжительностью полета до 180 минут к моменту ввода самолета в эксплуатацию. Данные требования касаются полетов по маршрутам, проходящим на значительном удалении от аэродромов, которые могли бы быть использованы для вынужденной посадки.

Двигатель GE9X получил собственный сертификат еще 28 сентября 2020 года. На тот момент компания GE Aviation сообщала, что в рамках сертификации двигателя было проведено около 5000 часов испытаний и выполнено 8000 циклов работы. Таким образом, текущий процесс касается одобрения модификации двигателя и ее увязки с сертификацией самолета 777-9, а не первичной сертификации самого GE9X.

Boeing по-прежнему планирует осуществить первые поставки в 2027 году. Однако модифицированное уплотнение — необходимое условие для получения «зеленого света» от регулятора, но это не последняя формальность, гарантирующая поступление самолетов 777-9 в авиакомпании.

Источник: FlightGlobal