В США продвинулись в разработке инновационного грузового самолета KONA — он будет потреблять на 30% меньше топлива

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| Новость | Авто и транспорт

Власти США выделили 3,5 миллиона долларов на разработку грузового самолета KONA компании Natilus. Новый самолет KONA способен перевозить 3,8 тонны груза при низком расходе топлива. Финансирование значительно ускорит исследования и испытания этого инновационного воздушного судна. Разработанный для региональных перевозок, транспортник призван заполнить пробел между легкими и средними грузовыми самолетами.

Автор: Natilus Источник: natilus.co

Компания Natilus разработала KONA с интегрированной конструкцией фюзеляжа и крыла — они образуют более цельную структуру, чем в традиционных самолетах с трубчатой ​​и крыльевой конфигурацией. Этот подход позволяет сэкономить примерно 30% топлива по сравнению с традиционными самолетами в этом сегменте. Компания подчеркивает, что цель состоит в повышении операционной эффективности при сохранении вместимости и дальности полета для удовлетворения потребностей региональных перевозок.

Проект KONA разработан для решения растущей потребности в эффективной транспортировке грузов между рассредоточенными оперативными пунктами, особенно там, где доступность топлива ограничена. Это особенно важно в Индо-Тихоокеанском регионе, где большие расстояния и рассредоточенные базы препятствуют эффективной логистике. Сокращение расхода топлива самолетом может облегчить доставку грузов.

Региональный грузовой самолет KONA рассчитан на дальность полета до 800 морских миль и возможность взлета с коротких взлетно-посадочных полос. Это позволяет использовать самолет на небольших аэродромах, а совместимость с существующей инфраструктурой облегчит интеграцию с текущими логистическими системами.

Выделенное финансирование планируется на проведение практических испытаний, охватывающих такие параметры, как полезная нагрузка, дальность полета, надежность и фактический расход топлива. Этот этап определит реальные возможности самолета и повлияет на разработку дальнейших требований к оборудованию.

Компания Natilus подчеркивает, что конструкция KONA также предназначена для коммерческого рынка. Эта модель предлагает варианты с пилотируемым или дистанционным управлением, а модульная конструкция позволит в будущем адаптировать ее к таким задачам, как разведка и связь. В настоящее время самолет находится на стадии разработки и будет испытан в эксплуатационных условиях на последующих этапах.

Источник: Flying Mag

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Автор avia_news Рейтинг -2.00
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