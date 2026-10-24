Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Минпромторг России профинансирует научно-исследовательские работы, направленные на замену российско-французских двигателей SaM146 на импортозамещенные ПД-8 в парке эксплуатируемых самолетов «Суперджет» (SSJ-100).

Как сообщил 20 октября на заседании комитета Госдумы по бюджету министр промышленности и торговли Антон Алиханов, ведомство выделяет средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), связанные с ремоторизацией.

Концепция предполагает установку двигателя ПД-8 — разработанного для импортозамещенной версии «Суперджета» (SJ-100) — таким образом, чтобы внести минимум изменений в конструкцию планера. Проще говоря, новый двигатель должен устанавливаться на существующие узлы крепления. Тем не менее, перед началом работ по переоснащению необходимы дополнительные изыскания, чтобы технически адаптировать самолеты к новой силовой установке.

Цель — продлить срок эксплуатации имеющихся самолетов. В настоящее время в России эксплуатируются 154 таких лайнера с двигателями SaM146, поэтому стоимость их ремоторизации может оказаться весьма значительной.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) провела предварительные расчеты по замене двигателей примерно для 50 воздушных судов. Стоимость одного самолета оценивалась примерно в 2,3 миллиарда рублей; таким образом, для 50 воздушных судов общая сумма составила бы более 115 миллиардов рублей.

На тот момент начало работ ожидалось к концу 2029 года. Однако авиакомпании не желали брать расходы на себя. Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что без государственной поддержки авиакомпании придется постепенно выводить из эксплуатации имеющиеся самолеты «Суперджет». Компенсировать этот дефицит планируется за счет продления срока службы других воздушных судов, а также ввода в эксплуатацию новых лайнеров МС-21-310.

Министр Алиханов еще в июне 2026 года анонсировал планы по покрытию расходов, отметив, что его ведомство изыскало средства на этап научно-исследовательских работ (НИР) в 2026 и 2027 годах. Вопрос об общем финансировании программы должны были проработать Министерство промышленности и торговли совместно с Министерством транспорта. Согласно сообщению, речь идет именно о финансировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а не о самом процессе ремоторизации.

В мае министр пояснил, что разработка финансовой модели возможна только после оценки всех компонентов, подлежащих замене. На основе этих данных планируется совместно с авиакомпаниями сформировать сбалансированную модель, которая была бы приемлемой как для производителя, так и для перевозчиков.

Однако одна проблема остается. На данный момент производитель двигателей — Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) — не включил ремоторизацию уже эксплуатируемых самолетов в планы серийного производства двигателей ПД-8, сосредоточившись исключительно на силовых установках для новых воздушных судов.

Если авиакомпании все же примут решение о переоснащении, потребуется увеличить объемы производства двигателей ПД-8. Это, в свою очередь, ставит вопрос о том, достаточны ли для этого производственные мощности и как оптимально распределить выпуск двигателей между новыми самолетами и парком воздушных судов, находящихся в эксплуатации.

Источник: «Фонтанка»