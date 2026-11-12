В начале ноября мировые цены на бензин упали на 1,38%, а в России выросли на 5

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По данным агрегатора GlobalPetrolPrices, мировые цены на бензин снизились на 1,38%. Стоимость упала до 1,42 доллара за литр. Снижение зафиксировано в 61 стране.

Максимальное падение произошло в Пакистане на 8,4%. Дизельное топливо подешевело на 1,2% до 1,6 доллара за литр. В России бензин подорожал на 5%. Стоимость дизеля в стране выросла на 2,8%. На российском рынке введены лимиты на продажу топлива на автозаправочных станциях.

Девятого октября президенты РФ и США достигли договоренности о поставках нефтепродуктов на американский рынок. Двадцать второго октября первый танкер с дизелем направился в Нью-Йорк. Вице-премьер Александр Новак заявил, что до конца года Россия может восстановить поставки дизтоплива до 3-3,5 миллиона тонн в месяц.

Источник: Правда.ру (ноябрь 2026), данные GlobalPetrolPrices