В Госдуме проявили инициативу, суть которой — уведомление водителей об эвакуации их машин посредством портала «Госуслуги». С такой инициативой выступил депутат ГД и глава ЛДПР Л. Слуцкий. По его мнению, сейчас владельцы зачастую узнают об эвакуации машины после того, как её уже увезли на штрафстоянку, что создаёт дополнительные неудобства и расходы. Соответствующее письмо направлено М. Мишустину.

Предполагается, что уведомление будет приходить автоматически, как только инспектор принимает решение о задержании транспортного средства. Это даст водителю время вернуться к машине и избежать эвакуации, если нарушение ещё можно устранить на месте. Аналогичный механизм уже действует в некоторых регионах, но единого федерального стандарта пока нет.

Депутат отметил, что подобная мера повысит прозрачность работы эвакуационных служб и снизит число конфликтных ситуаций. В Госдуме рассчитывают, что инициатива найдёт поддержку в правительстве и будет реализована в ближайшее время.

Источник: garant.ru