Chery отзывает в Малайзии 8878 кроссоверов Omoda 5, известных на других рынках как Omoda C5, после нового случая отделения задней оси во время движения. Это уже вторая подобная отзывная кампания для модели: в 2024 году производитель проверял 600 автомобилей из-за аналогичной проблемы. На фоне нового инцидента малайзийский регулятор временно приостановил одобрение типа автомобиля, ограничив регистрацию новых машин.

Поводом для проверки стал случай в городе Джохор-Бару 6 октября 2026 года. У двигавшегося автомобиля отделился задний узел подвески вместе с поперечной балкой и колёсами. Пострадавших не было. По итогам расследования Chery совместно с малайзийским Департаментом дорожного транспорта выявила недостаточную прочность отдельных сварных соединений на продольных рычагах задней оси. При экстремальных нагрузках это может привести к разрушению конструкции.

Новая кампания распространяется на 8878 машин в исполнениях C и H. Сервисные центры проверят узлы и бесплатно заменят компоненты при необходимости. Компания также начала проверять автомобили 2023 года выпуска на других зарубежных рынках. При этом Chery заявила, что нынешние серийные версии модели не затронуты: речь идёт о прежней конструкции, которую уже сняли с производства.

Повторение проблемы особенно заметно на фоне предыдущей кампании 2024 года, когда проверку назначили для 600 машин. Тогда причиной дефекта Chery называла ошибки калибровки сварочного оборудования у зарубежного поставщика. Пока не установлено, связан ли новый случай с тем же производственным дефектом и проходил ли пострадавший автомобиль прежнюю проверку.

Источник: carnewschina