Три мотора и 1193 силы: BYD готовит кроссовер, который проедет 1000 км без подзарядки

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| Новость | Авто и транспорт

Новый электрический кроссовер Denza N8 выйдет на китайский рынок в ноябре, а предварительные заказы на него начнут принимать 26 октября. Модель премиального бренда BYD предложат с несколькими вариантами силовой установки, включая полноприводную версию с тремя электромоторами суммарной мощностью 890 кВт (1193 л. с.). Заявленный запас хода достигает 1003 км по китайскому циклу CLTC.

Автор: Denza Источник: carnewschina.com

Denza N8 получит литий-железо-фосфатные аккумуляторы Blade Battery ёмкостью 105,792 и 130,15 кВт·ч. В зависимости от конфигурации заявленный пробег составит от 800 до 1003 км без подзарядки. Старшая силовая установка объединяет передний электромотор мощностью 270 кВт и два задних по 310 кВт. Также предусмотрены заднеприводные модификации с одним двигателем мощностью 320 или 370 кВт.

Кроссовер рассчитан на пять человек. Его длина составляет 5150 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1820 мм, а колёсная база — 3075 мм. По сравнению с шестиместным Denza N8L новинка короче на 50 мм при одинаковой колёсной базе. Ещё одна заявленная особенность модели — поддержка фирменной технологии быстрой зарядки Flash Charging и аккумуляторы Blade второго поколения.

Официальные цены Denza N8 пока не объявлены. Производитель подтвердил начало приёма предварительных заказов 26 октября и выход модели на рынок в ноябре. Электрическая новинка дополнит линейку крупных кроссоверов марки отдельной пятиместной версией.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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