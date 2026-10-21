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Компания Freego представила электрический грузовой трицикл FlekTrike Pro с механизмом наклона рамы. В отличие от обычных трёхколёсных моделей, он позволяет водителю наклоняться в поворотах, как на велосипеде или мотоцикле. По данным производителя, запас хода достигает 137 км, а система наклона может блокироваться для более привычной и устойчивой езды.

Трицикл оснащён электромотором номинальной мощностью 750 Вт и пиковой мощностью 1400 Вт. Максимальный крутящий момент составляет 120 Н·м, а скорость достигает 40 км/ч. Два аккумулятора на 48 В общей ёмкостью 60 А·ч обеспечивают заявленный запас хода до 137 км. Привод задних колёс с дифференциалом позволяет им вращаться с разной скоростью при прохождении поворотов.

Механизм наклона управляется переключателем на руле. Его можно разблокировать для более динамичного маневрирования на поворотах и бездорожье либо зафиксировать, когда требуется обычное поведение трицикла. Подвеска установлена на обоих концах машины: спереди используется вилка с двумя коронами, сзади — амортизатор. Широкие шины размером 20 x 3,3 дюйма и гидравлические дисковые тормоза рассчитаны на поездки по разным типам покрытия.

FlekTrike Pro получил полулежачее регулируемое сиденье, грузовую площадку и закрытый отсек для вещей. Рама изготовлена из алюминиевого сплава. На момент публикации New Atlas производитель предлагал модель по предварительному заказу за 3099 долларов вместо заявленной розничной цены 3699 долларов. Отправку заказов планировали начать 25 октября 2026 года.

Источник: newatlas