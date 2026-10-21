Три колеса, 1400 Вт и запас хода 137 км: Freego выпустила необычный электрический трицикл

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Компания Freego представила электрический грузовой трицикл FlekTrike Pro с механизмом наклона рамы. В отличие от обычных трёхколёсных моделей, он позволяет водителю наклоняться в поворотах, как на велосипеде или мотоцикле. По данным производителя, запас хода достигает 137 км, а система наклона может блокироваться для более привычной и устойчивой езды.

Автор: FlekTrike / Freego Bikes Источник: newatlas.com

Трицикл оснащён электромотором номинальной мощностью 750 Вт и пиковой мощностью 1400 Вт. Максимальный крутящий момент составляет 120 Н·м, а скорость достигает 40 км/ч. Два аккумулятора на 48 В общей ёмкостью 60 А·ч обеспечивают заявленный запас хода до 137 км. Привод задних колёс с дифференциалом позволяет им вращаться с разной скоростью при прохождении поворотов.

Автор: FlekTrike / Freego Bikes Источник: newatlas.com

Механизм наклона управляется переключателем на руле. Его можно разблокировать для более динамичного маневрирования на поворотах и бездорожье либо зафиксировать, когда требуется обычное поведение трицикла. Подвеска установлена на обоих концах машины: спереди используется вилка с двумя коронами, сзади — амортизатор. Широкие шины размером 20 x 3,3 дюйма и гидравлические дисковые тормоза рассчитаны на поездки по разным типам покрытия.

Автор: FlekTrike / Freego Bikes Источник: newatlas.com

FlekTrike Pro получил полулежачее регулируемое сиденье, грузовую площадку и закрытый отсек для вещей. Рама изготовлена из алюминиевого сплава. На момент публикации New Atlas производитель предлагал модель по предварительному заказу за 3099 долларов вместо заявленной розничной цены 3699 долларов. Отправку заказов планировали начать 25 октября 2026 года.

Источник: newatlas

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 887 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Авто и транспорт 373 12805 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

✦ ИИ  Почему две одинаковые нейросети могут давать совершенно разные ответы

Одна и та же языковая модель может отлично справляться с программированием в одном сервисе и допускать странные ошибки в другом. Причём название модели совпадает, пользователь отправляет...

Откуда в магазинах столько молока и сливочного масла, если коров почти нигде не видно

В молочном отделе супермаркета иногда задерживаюсь дольше обычного. На одной полке десятки упаковок молока, рядом сливки, сметана, творог, йогурты и сливочное масло. Причём у каждого производителя...

Капли Большого взрыва: физики впервые получили материю ранней Вселенной из легких ядер кислорода

Обычное вещество во Вселенной устроено иерархически: атомы состоят из электронов и атомных ядер, ядра собраны из протонов и нейтронов (общее название этих частиц — нуклоны), а внутри...

Русский Париж: в Доме русского зарубежья открылась новая выставка

Новый проект, куратором которого выступил московский коллекционер С. А. Подстаницкий, рассказывает о коротком (вековом) периоде русско-французских отношений с 1814 по 1914 годы. Это период, когда...

Болгарка, которая пригодится в самых неожиданных ситуациях: обзор ИНТЕРСКОЛ УШМВ-125/1300Э

Угловая шлифовальная машина, или просто болгарка, обычно ассоциируется со стройкой, ремонтом и работой в гараже. Но иногда этот инструмент выручает в ситуациях, для которых изначально его никто не...