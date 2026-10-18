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Немецкая компания Tout Terrain выпустила Catalina Select 7.1 — стальной горный велосипед для трейлов и многодневных поездок, в котором отказалась от привычной для своих моделей трансмиссии с планетарной коробкой и ремнём. Новинка стала первым горным велосипедом бренда с колёсами диаметром 29 дюймов и классическим задним переключателем.

Автор: Tout Terrain через Bikerumor Источник: bikerumor.com

Вместо закрытой трансмиссии велосипед получил механическую систему Shimano Deore 1x12 с одной передней звездой и 12 передачами. Спереди установлена амортизационная вилка RockShox Reba Gold с ходом 120 мм, а колёса собраны на ободах WTB KOM Tough i30 с покрышками Continental шириной 2,4 дюйма. Подседельный штырь OneUp V3 позволяет опускать седло на 150 мм для более уверенного управления на сложных спусках.

Рама изготовлена из термообработанной стали Thermocrom с переменной толщиной стенок труб. Крепления на раме позволяют разместить бутылки, багаж и снаряжение для многодневного велопохода. По сравнению с внедорожной моделью Outback Xplore II 29 новая конструкция получила более короткие перья длиной 438 мм вместо 462 мм. Это должно сделать велосипед манёвреннее на извилистых трассах и облегчить отрыв переднего колеса от земли.

Catalina также стала первой моделью Tout Terrain, которую можно приобрести отдельно в виде комплекта рамы с выбором цвета и установкой жёсткой либо амортизационной вилки. Полный велосипед Select 7.1 оценён в $4099, комплект рамы — в $1625. Производитель открыл предзаказы и рассчитывает начать поставки до конца 2026 года.

Источник: bikerumor