В ГД РФ прозвучало предложение пересмотреть действующие нормы светопропускаемости стёкол автомобилей. Инициатива касается, в первую очередь, передних боковых стёкол: сейчас по техрегламенту Таможенного союза их светопропускание должно быть не ниже 70%, и депутаты предлагают скорректировать этот порог — с аргументацией, что современные стёкла изначально имеют меньшую прозрачность из-за многослойных плёнок и технологий, а жёсткий стандарт фактически делает почти любую тонировку нарушением.

Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил идею сдержанно: с одной стороны, он признаёт, что норма в 70% сегодня выглядит завышенной с учётом особенностей автопрома, с другой — подчёркивает, что любое ослабление требований нужно сопровождать чёткими компенсационными мерами. «Снижать планку можно, но только при условии, что мы не потеряем безопасность: водителю нужна хорошая обзорность, а инспектору — возможность визуально оценить, что происходит в салоне, особенно в критических ситуациях», — пояснил эксперт.

По его мнению, разумным компромиссом могла бы стать дифференциация требований: например, сохранить высокий порог для лобового стекла, а для передних боковых — сделать небольшой «люфт» с учётом заводской оптики и покрытий, но не убирать контроль полностью. Кроме того, Моржаретто обращает внимание на проблему правоприменения: даже при действующих правилах есть нюансы — например, погрешности замеров из-за толщины стекла, угла установки датчика или погодных условий. «Сейчас инспектор может получить разные цифры на одном и том же стекле просто из-за дождя или конденсата. Значит, сначала нужно стандартизировать методику замеров, а уже потом менять сам норматив», — считает он.

Если поправки примут, это затронет не только частных автовладельцев, но и автопроизводителей: машины с заводскими затемнёнными стёклами могут оказаться в «серой зоне» соответствия требованиям. Для сервисных центров и детейлинг-студий это тоже создаст новые правила игры: придётся чётче разделять «допустимую» и «запрещённую» тонировку, а также фиксировать параметры плёнки и результаты замеров.

Источник: auto.mail.ru