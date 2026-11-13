Tesla продлит выпуск Cybertruck до сентября 2027 года — Илон Маск объяснил это сантиментами

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| Новость | Авто и транспорт

Недавнее заявление Tesla о намерении прекратить выпуск Cybertruck летом 2027 года вызвало немалый резонанс. Изначально Илон Маск объяснял это решение необходимостью освободить производственные мощности для выпуска Cybercab.

Автор: americancollectors Источник: americancollectors.com

Позже глава Tesla добавил, что производство Cybertruck слишком сложное, чтобы продолжать его параллельно со сборкой Cybercab. Как отмечает издание Electrek, по сути, это признание того, что после ухода многих руководителей и сотрудников компания Tesla попросту испытывает дефицит квалифицированных кадров. Теперь же Маск снова меняет решение.

Как сообщил Маск в социальной сети X, поскольку количество предварительных заказов превышает текущие темпы производства, Tesla продолжит выпуск Cybertruck еще около десяти месяцев — вместо восьми, как объявлялось ранее. Ранее в Tesla заявляли о намерении вернуть предоплату покупателям, которые остались ни с чем из-за остановки производства.

Маск не пояснил, как это согласуется с тем, что «гигафабрика» (Gigafactory) в американском штате Техас рассчитана на выпуск 125 000 автомобилей в год, тогда как Tesla продает лишь около 30 000 пикапов Cybertruck. Вместо этого глава Tesla объяснил продление производства до сентября 2027 года «сентиментальными» причинами. По словам Маска, с точки зрения чистого получения максимальной прибыли — это, безусловно, не самый разумный шаг.

Согласно сообщению издания Inside-EVs, это может быть реакцией Маска на бурную действия поклонников Cybertruck. Несмотря на то что этот электрический пикап стал одним из самых громких провалов в истории автомобилестроения, у него сформировался круг преданных фанатов. Так, более 5000 человек подписали петицию с требованием продолжить производство.

И вполне возможно, что их требование будет услышано — правда, производством может заняться не Tesla, а компания Unplugged Performance, специализирующаяся на аксессуарах. По заявлению самой компании, за ней стоит консорциум инвесторов. При этом Tesla должна получать лицензионные отчисления за каждый произведенный автомобиль. Кроме того, Unplugged Performance планирует расширить модельный ряд, добавив в него «кибер-внедорожник» (Cyber-SUV) и «кибер-фургон» (Cybercargo).

Источник: x.com/elonmusk

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Автор avia_news Рейтинг +4.10
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