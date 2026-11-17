Компания Tesla разослала специальное уведомление избранным клиентам, предложив им заказать автономный Cybercab для личного пользования. В этом двухместном автомобиле нет ни руля, ни педалей; первый экземпляр сошел с конвейера завода в Техасе в феврале. Изначально Tesla разрабатывала эту модель для собственной сети роботакси, однако позже компания объявила, что планирует начать продажи Cybercab частным клиентам уже в этом году.

Tesla предлагает Cybercab за 29 990 долларов — на десять долларов ниже психологического порога. За этой ценой стоит пари, заключенное еще в октябре 2024 года. После первой презентации Cybercab на мероприятии «We, Robot» Маркес Браунли — известный техноблогер, выступающий под псевдонимом MKBHD, — заявил, что Tesla не сможет поставить клиентам Cybercab по цене 30 000 долларов или ниже до 2027 года. Он пообещал, что если это все же произойдет, то он побреется налысо прямо перед камерой. В феврале Маск принял этот вызов.

Теперь Браунли сам получил приглашение и оформил заказ. «Ну что, чат, я в деле», — написал он в соцсети X. Маск не упустил возможности подколоть его, назвав «трусом» («chicken»). Однако спор еще не решен: на данный момент не было поставлено ни одного экземпляра Cybercab.

Сколько на самом деле стоит Cybercab

Цена в 29 990 долларов — это лишь начальный порог. По данным портала Electrek, существуют и другие условия, в том числе ежемесячный платеж: обязательная подписка («Autonomy Subscription») стоимостью 299 долларов в месяц. По заявлению Tesla, без этой подписки автомобиль не поедет. Первоначальный взнос составляет 1000 долларов, которые не подлежат возврату.

Cybercab может передвигаться только в пределах специальных зон для роботакси в Техасе — а именно в частях Остина, Хьюстона, Далласа, Форт-Уэрта и Сан-Антонио. Tesla оставляет за собой право в любой момент сократить эти зоны. Существует еще и запрет на коммерческие перевозки: владельцам запрещено использовать автомобиль для оказания услуг по перевозке пассажиров или в рамках сети роботакси Tesla. Поставка ожидается в декабре; один автомобиль в одни руки.

Если учесть стоимость подписки за пять лет, то, по расчетам Electrek, общая сумма затрат на Cybercab составит около 47 600 долларов — и это без учета страховки, регистрации и расходов на электроэнергию. Для сравнения: Tesla Model Y стоит около 40 000 долларов, а подписка на систему помощи водителю FSD для нее обходится в 99 долларов в месяц. Даже сам Маск считает такую ​​плату завышенной. В переписке с Браунли он отметил, что цена должна быть ближе к 115 долларам — столько же стоят FSD и пакет услуг связи для других моделей. Когда именно произойдут изменения, он не уточнил.

Кто выиграет спор

Браунли считает, что исход спора пока не определен. Cybercab доступен только по приглашению, поставок еще не было, а за пределами разрешенных геозон автомобиль бесполезен. Сам Браунли живет в Нью-Джерси, где эксплуатация такого транспортного средства была бы запрещена. По его словам, дома его Cybercab будет лишь «пресс-папье», хотя он и признает, что это условие не было частью первоначального пари. Маск же утверждает, что Cybercab станет доступен по всей стране, как только на это дадут добро власти. По данным Tesla, производство сейчас идет быстрее, чем расширение сети роботакси. Если до конца года хотя бы один Cybercab попадет к клиенту, Маск выиграет спор.

Издание Electrek обвиняет Tesla в попытке вывести на рынок «сырой» продукт исключительно ради победы в пари. Портал напоминает о случае в июне 2025 года: тогда Tesla доставила один экземпляр Model Y клиенту в полностью автономном режиме — только чтобы уложиться в установленный Маском срок, — после чего подобное больше не повторялось. Инвесторы также остались не в восторге: в день объявления о продаже машин акции Tesla подешевели почти на 2%.

Впрочем, Tesla далеко не единственная компания, занимающаяся роботакси. Waymo (дочерняя структура Google) уже эксплуатирует беспилотные такси в ряде городов США, а Zoox (принадлежит Amazon) также делает ставку на транспортное средство без руля. При этом ни одна из этих компаний не продает свои беспилотные автомобили частным лицам.

Источник: Electrek