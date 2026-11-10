Tesla повышает цены на Cybertruck — электрокар скоро снимут с производства

На прошлой неделе стало известно, что Tesla прекратит производство Cybertruck на своем заводе в Техасе к середине 2027 года. В будущем там будут выпускать Cybercab. Те, кто надеялся приобрести уходящий в историю Cybertruck со скидкой в ​​рамках распродажи, будут разочарованы: Tesla повысила цены в своем американском интернет-магазине.

Как сообщает издание Electrek, модель Cybertruck Dual Motor AWD подорожала на 10 процентов. Теперь она стоит 82 490 долларов вместо 74 990, хотя в данный момент заказать ее вовсе невозможно. Версия Cybertruck Premium AWD стала дороже на 8,8 процента: цена выросла с 84 990 до 92 490 долларов. Это самый доступный вариант, который сейчас можно заказать. Топовая модель, Cyberbeast, впервые преодолела отметку в 100 000 долларов: она подорожала на 2500 долларов и теперь стоит 102 490 долларов.

Это уже второе повышение цен за последние три месяца. С августа стоимость Cybertruck Premium AWD выросла на 15,6 процента, а модель Dual Motor AWD подорожала почти на 18 процентов.

Рост цен вызывает вопросы, поскольку в последнее время спрос не увеличивался. Последние показатели продаж свидетельствуют скорее об обратном: в третьем квартале объем поставок в категории «Другие модели» сократился примерно на 48 процентов по сравнению с предыдущим годом. Поскольку весной Tesla прекратила производство Model S и Model X, в этой категории теперь представлены практически только Cybertruck.

Кроме того, в октябре Tesla окончательно отменила давно анонсированный выход Cybertruck на рынки Австралии и Новой Зеландии. В Европейском союзе этот пикап до сих пор не допущен к эксплуатации — прежде всего из-за опасений, связанных с безопасностью пешеходов.

Источник: Electrek