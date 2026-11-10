Tesla повышает цены на Cybertruck — электрокар скоро снимут с производства

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

На прошлой неделе стало известно, что Tesla прекратит производство Cybertruck на своем заводе в Техасе к середине 2027 года. В будущем там будут выпускать Cybercab. Те, кто надеялся приобрести уходящий в историю Cybertruck со скидкой в ​​рамках распродажи, будут разочарованы: Tesla повысила цены в своем американском интернет-магазине.

Автор: Колёса.ру Источник: www.kolesa.ru

Как сообщает издание Electrek, модель Cybertruck Dual Motor AWD подорожала на 10 процентов. Теперь она стоит 82 490 долларов вместо 74 990, хотя в данный момент заказать ее вовсе невозможно. Версия Cybertruck Premium AWD стала дороже на 8,8 процента: цена выросла с 84 990 до 92 490 долларов. Это самый доступный вариант, который сейчас можно заказать. Топовая модель, Cyberbeast, впервые преодолела отметку в 100 000 долларов: она подорожала на 2500 долларов и теперь стоит 102 490 долларов.

Это уже второе повышение цен за последние три месяца. С августа стоимость Cybertruck Premium AWD выросла на 15,6 процента, а модель Dual Motor AWD подорожала почти на 18 процентов.

Рост цен вызывает вопросы, поскольку в последнее время спрос не увеличивался. Последние показатели продаж свидетельствуют скорее об обратном: в третьем квартале объем поставок в категории «Другие модели» сократился примерно на 48 процентов по сравнению с предыдущим годом. Поскольку весной Tesla прекратила производство Model S и Model X, в этой категории теперь представлены практически только Cybertruck.

Кроме того, в октябре Tesla окончательно отменила давно анонсированный выход Cybertruck на рынки Австралии и Новой Зеландии. В Европейском союзе этот пикап до сих пор не допущен к эксплуатации — прежде всего из-за опасений, связанных с безопасностью пешеходов.

Источник: Electrek

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 86 0
Автор avia_news Рейтинг +3.10
Блог Авто и транспорт 375 13084 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Деталь без единого слоя: три ловушки объёмной печати и как мы обходим их в своём слайсере

Обычный принтер строит деталь слой за слоем. Есть способ получить её целиком: залить смолу в стеклянную банку, вращать банку перед проектором и подсвечивать её меняющимися картинками. Через...

Почему Nvidia не может просто так уволить гендиректора Дженсена Хуанга

С юридической точки зрения для увольнения Дженсена Хуанга из Nvidia достаточно простого большинства голосов совета директоров, однако на практике глава компании обладает такой властью, какой не...

Как посчитать, сколько электричества съедает компьютер и во сколько рублей это обходится

Наклейка «850 Вт» на блоке питания ничего не говорит о счёте за свет. Узнать настоящие расходы можно за пять шагов: измерить мощность, разбить время по режимам и перевести киловатт-часы в рубли....

Как рассчитать автомобильный компрессор под свои колёса: считаем литры, минуты и амперы

На коробке автомобильного компрессора обычно написано 150 PSI и 35 л/мин. Первая цифра почти ни на что не влияет, вторая на практике оказывается заметно меньше. Ниже расчёт в шесть шагов: по...

Почему советский завод отказался от серийного выпуска деки «Орель-101-стерео» в пользу «Орель-101-1»

В начале 1984 года Днепропетровский машиностроительный завод выпустил опытную предсерийную партию кассетного магнитофона-приставки 1-го класса «Орель-101-стерео» со сквозным каналом тракта записи и...