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Бренд Tenet представил планы по расширению линейки кроссовера T4L — в скором времени у модели появится версия с полным приводом. Ключевым обновлением станет интеллектуальная система привода: она в режиме реального времени анализирует состояние дороги и при необходимости задействует заднюю ось, перераспределяя тягу между колёсами. Это заметно улучшит поведение автомобиля на покрытиях с плохим сцеплением — будь то раскисший грунт, обледенелый участок или мокрая трасса.

Силовой агрегат останется прежним: 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, выдающий 147 лошадиных сил. При этом инженеры сделали ставку на более надёжную трансмиссию — вместо прежней коробки установят семиступенчатый роботизированный агрегат, спроектированный под увеличенную нагрузку и способный передавать до 300 Н·м крутящего момента. Для повышения проходимости автомобиль дополнят тремя режимами («4х4», «Снег», «Грязь»): каждый из них меняет алгоритмы работы мотора и трансмиссии, подстраивая их под особенности дорожного покрытия.

Практические возможности модели останутся на прежнем уровне: T4L по-прежнему можно будет оснастить фаркопом для буксировки прицепа массой до 750 кг. Особое внимание уделено защите кузова: скрытые полости обрабатывают восковым составом, а днище покрывают многослойным защитным слоем — он одновременно препятствует коррозии, защищает от мелких камней и снижает уровень шума в салоне.

Производитель не сообщает о сроках выхода новинки на рынок, а также не раскрывает детали комплектаций и стоимость авто — данные обещают опубликовать позднее. Сборка кроссовера осуществляется по полному технологическому циклу на предприятии холдинга «АГР» в Калуге.

Источник: Российская газета