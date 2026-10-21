Tenet T7 подорожал второй месяц подряд в России: цены выросли ещё на 20 тысяч рублей

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| Новость | Авто и транспорт

Российский бренд Tenet в октябре повысил цены на среднеразмерный кроссовер T7 во всех четырёх комплектациях. Прибавка составила 20 тыс. рублей, а стоимость модели теперь находится в диапазоне от 2,805 млн до 3,21 млн рублей. Новые цены обнаружили «Автоновости дня» при проверке прайс-листов марки.

Автор: Tenet Источник: tenet.ru

Это второе повышение за два месяца. В сентябре 2026 года все версии T7 подорожали на 50 тыс. рублей. С учётом двух изменений с начала осени прибавка составила 70 тыс. рублей для каждой комплектации.

Кроссовер предлагается с бензиновым турбодвигателем объёмом 1,6 л мощностью 150 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Покупателям доступны передний и полный привод, а в полноприводных версиях используется система I-4WD, которая может передавать на заднюю ось до 50% крутящего момента. Она также предусматривает шесть режимов движения, включая настройки для снега и грязи.

По итогам девяти месяцев 2026 года Tenet T7 стал самым продаваемым новым автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников (SUV) на российском рынке. Продажи модели достигли 56,5 тыс. машин, а её доля в сегменте составила 5,8%.

Источник: «Автоновости дня»

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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