Tank 700 удлинили на 34 см ради третьего ряда сидений: внедорожник получил шестиместный салон

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| Новость | Авто и транспорт

Great Wall Motor готовит удлинённую версию внедорожника Tank 700, которая впервые для этой модификации получит три ряда сидений. Длина автомобиля достигла 5,445 м, а колёсная база выросла до 3,15 м. Новые фотографии салона появились после публикации технических характеристик модели в документах китайского Министерства промышленности и информатизации.

Автор: Great Wall Motor Источник: carnewschina.com

По сравнению со стандартным Tank 700 длина кузова увеличилась на 340 мм, ширина — на 65 мм, а высота — на 36 мм. При этом на колёсную базу приходится только 150 мм прибавки: остальные 190 мм добавлены за задней осью. В результате внедорожник сохранил узнаваемые пропорции, но получил больше пространства для размещения пассажиров третьего ряда.

В салоне используется схема 2+2+2 с двумя отдельными креслами во втором ряду и проходом между ними. Третий ряд состоит из двух сидений, которые можно сложить вперёд, освободив место для багажа. Передняя часть интерьера практически не изменилась: предусмотрены цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и центральный сенсорный экран на 15,6 дюйма.

Удлинённый Tank 700 предложат с двумя подключаемыми гибридными силовыми установками. Версия с двухлитровым турбомотором мощностью 185 кВт (252 л. с.) получит батарею ёмкостью 59,05 кВт·ч и заявленный запас хода на электротяге до 190 км по циклу WLTC. Второй вариант оснащается трёхлитровым бензиновым V6 с двумя турбинами мощностью 265 кВт (360 л. с.), электромотором и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Выход исполнения Tank 700 GF с V6 ожидается до конца 2026 года.

Источник: carnewschina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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