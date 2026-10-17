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Идею по объединению электромотора и механической коробки передач для велосипеда в одном корпусе развивает не только компания Pinion, но и шотландский бренд Intra Drive. Их унитарная система Intra Drive GD8 с центральной установкой на раму уже запущена в производство (Эдинбург). Электродвигатель используется с пиковой мощностью 700 Вт (номинал ограничен по ПДД — 250 Вт), коробка на восемь передач с передаточным отношением 480%, есть автопереключение. Манетка на руле беспроводная, скорость переключения 0,1 секунды, есть дисплей для отображения параметров электропривода.

Масса GD8 4,5 кг, система монтажных отверстий идентична центральному мотору Shimano EP8, на выходе устанавливается звездочка для цепной передачи или шкив для ременной, есть выход 12 В DC для системы освещения. Для обслуживания необходимо проводить замену масла в КПП раз в 10 тыс. км.

Стоимость системы Intra Drive GD8 не указана, будет устанавливаться на серийные электровелосипеды.

Источник: Сайт производителя