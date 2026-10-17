Такой коробке и грязь не страшна: представлена унитарная система для электровелосипедов Intra Drive GD8

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| Новость | Авто и транспорт

Идею по объединению электромотора и механической коробки передач для велосипеда в одном корпусе развивает не только компания Pinion, но и шотландский бренд Intra Drive. Их унитарная система Intra Drive GD8 с центральной установкой на раму уже запущена в производство (Эдинбург). Электродвигатель используется с пиковой мощностью 700 Вт (номинал ограничен по ПДД — 250 Вт), коробка на восемь передач с передаточным отношением 480%, есть автопереключение. Манетка на руле беспроводная, скорость переключения 0,1 секунды, есть дисплей для отображения параметров электропривода.

Автор: Intra Drive Источник: www.intradrive.co.uk

Масса GD8 4,5 кг, система монтажных отверстий идентична центральному мотору Shimano EP8, на выходе устанавливается звездочка для цепной передачи или шкив для ременной, есть выход 12 В DC для системы освещения. Для обслуживания необходимо проводить замену масла в КПП раз в 10 тыс. км.

Стоимость системы Intra Drive GD8 не указана, будет устанавливаться на серийные электровелосипеды.

Автор: Intra Drive Источник: www.intradrive.co.uk

Источник: Сайт производителя

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