Сверхзвуковой самолёт NASA X-59 впервые отправился в перелёт через США

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| Новость | Авто и транспорт

Экспериментальный сверхзвуковой самолёт NASA X-59 отправился из Калифорнии во Флориду, впервые покинув привычный район лётных испытаний ради поездки через всю страну. Перелёт начался 28 октября 2026 года — ровно через год после первого полёта машины. В начале ноября самолёт должен появиться на авиашоу MAX POWER в Космическом центре Кеннеди.

Автор: NASA Источник: aerospaceglobalnews.com

По пути X-59 совершил посадки в Эль-Пасо и Форт-Уэрте, штат Техас. Во время перелёта его сопровождали другие самолёты NASA, включая F-15, который выполнял функции машины безопасности. О прибытии экспериментального самолёта во Флориду сообщил глава NASA Джаред Айзекман.

За первый год испытаний X-59 выполнил 40 дополнительных полётов, преодолел звуковой барьер и достиг скорости 1,53 Маха. Его задача — продемонстрировать, что сверхзвуковой самолёт может создавать гораздо менее громкий звуковой удар, чем обычные машины при полёте быстрее скорости звука.

Авиашоу MAX POWER пройдёт в Космическом центре Кеннеди 7-8 ноября. NASA пока не уточнило, покажут ли X-59 в полёте или выставят на земле. В дальнейшем самолёт должен перейти к испытаниям, во время которых специалисты измерят создаваемый им шум, а затем проверят восприятие звука жителями выбранных населённых пунктов. Эти данные помогут оценить перспективы возвращения сверхзвуковых пассажирских рейсов над сушей.

Источник: aerospaceglobalnews

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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