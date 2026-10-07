Suzuki сделала самый дешёвый электромобиль kei в Японии — и он проедет 310 км на батарее 26 кВт·ч

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| Новость | Авто и транспорт

Suzuki представила свой первый пассажирский электромобиль класса kei — e SKY, который станет самым доступным электромобилем этого сегмента в Японии. Стартовая цена составляет 2,12 млн иен, а продажи начнутся 16 ноября. За счёт государственной субсидии в 568 тыс. иен фактическая стоимость для покупателя может снизиться примерно до 1,55 млн иен.

Автор: Suzuki Источник: carnewschina.com

При этом e SKY интересен не только ценой. Автомобиль получил аккумулятор LFP ёмкостью всего 26 кВт·ч, но заявленный запас хода достигает 310 км по WLTC. Suzuki указывает расход электроэнергии 97 Вт·ч/км — компания называет этот показатель лучшим в классе kei EV. Для сравнения, BYD Racco с батареей 22,4 кВт·ч проезжает 210 км, а версии с аккумулятором 35,84 кВт·ч — до 320 км.

Именно здесь появляется необычная деталь новинки: по данным CarNewsChina и других отраслевых публикаций, LFP-батарею для e SKY поставляет структура BYD. При этом Suzuki в официальном релизе называет только тип аккумулятора и его характеристики, не раскрывая поставщика, поэтому участие BYD корректнее считать сообщением отраслевых источников, а не официально подтверждённым фактом Suzuki.

Сам e SKY весит 1030 кг, получил специально разработанную платформу HEARTECT-e и компактный eAxle, объединяющий электромотор, инвертор и редуктор. За счёт небольшой массы и оптимизации силовой установки Suzuki смогла получить дальность, близкую к более тяжёлым конкурентам: при одинаковой длине 3395 мм Racco весит от 1160 до 1230 кг в зависимости от батареи. Компания рассчитывает продавать 1000 e SKY в месяц, а базовую версию A выпускает под заказ.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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