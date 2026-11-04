Студент из США собрал в общежитии реактивный беспилотник с рекордной скоростью 790 км/ч

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Беспилотный летательный аппарат, созданный американским студентом в Технологическом институте Джорджии, достиг рекордной скорости 790 км/ч (490 миль/ч). Дрон, получивший название Reaper, был собран в студенческом общежитии и летал с полезной нагрузкой более килограмма (1,2 фунта), продемонстрировав впечатляющую прочность своей конструкции.

Автор: Томас Сальво Источник: x.com

Создатель Reaper — Томас Сальво, студент аэрокосмической инженерии в Технологическом институте Джорджии. Его конструкция не только установила новый мировой рекорд скорости для небольших реактивных дронов, но и продемонстрировала высокую эффективность и надежность во время испытаний. Сальво подчеркнул, что он построил три экземпляра этого дрона, каждый из которых во время испытаний превысил отметку в 790 км/ч.

Reaper достиг максимальной высоты 2000 метров (6600 футов) и во время рекордного полета поддерживал пиковую скорость в течение четырех минут. Общее расстояние, пройденное за время испытаний, составило 50 километров. Дрон был спроектирован для переноса полезной нагрузки в 1,2 кг, что значительно расширяет его возможности и демонстрирует конструкторские способности молодого инженера.

Конструкция Reaper основана на современных решениях, таких как 3D-печать и использование легких, но прочных материалов. Корпус изготовлен из формованного углеродного волокна с внутренней структурой, вырезанной лазером, а двигатель оснащен титановым соплом, что улучшает распределение веса и эффективность. Общий вес аппарат составляет 5 кг.

Запуск устройства возможен как с платформы, установленной на грузовике, так и с направляющих рельсов. В видеоролике, опубликованном в интернете, Сальво и его команда продемонстрировали взлет дрона с открытой местности.

Инновационный подход к проектированию и тестированию стал ключом к достижению рекорда. Создатель дрона разработал систему, позволяющую быстро взлетать, быстро достигать больших высот и вносить дальнейшие изменения в конструкцию. Сальво подчеркнул, что намерен усовершенствовать Reaper и преодолеть барьер в 800 км/ч в ходе последующих испытаний.

В октябре аналогичный проект попытался достичь более высоких скоростей в Великобритании. Команда из Университета Бата разработала дистанционно управляемый летательный аппарат Kingchaser, используя такие материалы, как углеродное волокно и алюминий. Однако этот аппарат весил почти вдвое больше, чем Reaper, и достиг скорости 330 км/ч. На данный момент Reaper является самым быстрым дроном своего типа в мире, развивая скорость свыше 790 км/ч, но ему еще далеко до скорости звука, которая составляет 1234,8 км/ч.

Источник: x.com/tomas_salvo22

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Автор avia_news Рейтинг +0.10
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