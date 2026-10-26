Спор с поставщиком парализовал производство дальнемагистральных грузовых самолётов Boeing 777F почти на два месяца

Как сообщает агентство Reuters, производство Boeing 777F Freighter — грузовой версии дальнемагистрального самолета — приостановлено уже почти два месяца из-за спора с компанией Vaero. Этот поставщик компонентов для крыльев базируется во Флориде. Возникшие трудности также негативно отразились на выпуске модели 767F и ее военной модификации KC-46. Соглашение, достигнутое в конце сентября, пока не позволило в полной мере возобновить производство соответствующих грузовых самолетов.

Проблема касается комплекта нервюр задней кромки крыла (по-английски — «trailing-edge rib kit»). Этот компонент используется при сборке крыльев для моделей 777F и 767F. Согласно иску, поданному компанией Boeing в августе, Vaero является единственным поставщиком данных деталей. В документе авиастроитель называет этот компонент «незаменимым». Boeing обвиняет Vaero в прекращении поставок, что привело к остановке работ на заводе по производству крыльев в Эверетте (штат Вашингтон).

О конфликте стало известно еще 27 августа благодаря американскому юридическому изданию Law.com. Boeing утверждает, что поставщик отказывался отгружать компоненты до тех пор, пока авиастроительная корпорация не согласится выплатить ему десятки миллионов долларов сверх оговоренной суммы. В связи с этим Boeing просил власти вмешаться в ситуацию, опасаясь, что последствия могут распространиться и на другие производственные линии предприятия.

В конце сентября Boeing и Vaero все же заключили соглашение. Как сообщили агентству Reuters трое сотрудников Boeing, производство модели 777F до сих пор не возобновилось. Ситуация с программой 767F выглядит несколько иначе: хотя производство и было нарушено, по имеющимся сведениям, полной остановки на столь же длительный срок, как в случае с 777F, не произошло. По словам одного из собеседников, после заключения соглашения Boeing получил часть комплектующих, предназначенных для линии сборки 767F.

В своем иске Boeing оценил ущерб от приостановки работ в сумму до 6,5 млн долларов в день. Эта цифра приводится самим авиастроителем в рамках судебного спора; она не является окончательной и независимой оценкой всех потерь, понесенных за весь период. Нехватка деталей также отразилась на этапе окончательной сборки. Как рассказал один из сотрудников в интервью Reuters, с производственной линии были сняты два частично собранных самолета 777F, один из которых предназначался для компании FedEx.

По данным самого авиастроителя, с начала года Boeing поставил 21 самолет модели 777F. Как отмечают двое опрошенных сотрудников, некоторые воздушные суда, крылья для которых были собраны еще до возникновения конфликта, возможно, удастся поставить заказчикам до конца 2026 года. Таким образом, остановка производства не обязательно означает немедленное прекращение всех поставок.

Стремясь снизить зависимость от компании Vaero, Boeing, по имеющимся данным, пытается перенести производство этого комплекта нервюр задней кромки крыла внутрь компании. Данная проблема не затрагивает модель 777X, которая в настоящее время ожидает сертификации для ввода в эксплуатацию. В этом поколении самолетов 777 используются крылья из композитных материалов, отличающиеся от тех, что устанавливаются на выпускаемую сейчас грузовую версию 777F.

Эта ситуация обнажает уязвимость производственной цепочки, зависящей от единственного поставщика критически важного компонента. В данном случае конфликта с относительно небольшой компанией оказалось достаточно, чтобы остановить производство грузового широкофюзеляжного самолета и создать проблемы для другой программы — и это несмотря на то, что стороны в итоге достигли соглашения.

Источник: Reuters