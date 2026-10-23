Солнечная зарядка во время поездки: Coros представила велокомпьютер Dura 2 Solar, рассчитанный на длительные поездки

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Coros анонсировала велокомпьютер Dura 2 Solar, который способен пополнять заряд аккумулятора с помощью солнечной энергии. Устройство получило экран с низким энергопотреблением и, по заявлению производителя, может работать до 120 часов без подзарядки.

Автор: Coros Источник: coros.com

В новинке используется 3,5-дюймовый дисплей MiP с разрешением 620 x 336 пикселей. Он отражает окружающий свет, поэтому информация хорошо различима даже в солнечную погоду. Такая технология также позволяет сократить расход энергии по сравнению с экранами, которым требуется яркая подсветка.

Встроенные солнечные панели помогают компенсировать расход аккумулятора во время поездок. Производитель утверждает, что при активной работе GPS устройство получает от солнечного света энергию вдвое быстрее, чем расходует ее. Это означает, что при длительных поездках в солнечную погоду велокомпьютер может обходиться без регулярной зарядки через кабель. Если солнечного света недостаточно, аккумулятор обеспечивает до 120 часов работы. Полная зарядка через USB-C занимает около 2,5 часа.

Автор: Coros Источник: coros.com

Модель весит 99 граммов и имеет корпус с защитой от пыли и воды по стандарту IP67. Управлять устройством можно через сенсорный экран, дополнительную сенсорную панель или с помощью голосовых команд. Новинка поддерживает навигацию и запись тренировок, включая расстояние, маршрут и мощность. В оснащение также входят альтиметр и датчик температуры. При подключении совместимых часов бренда на экране можно просматривать текущую частоту сердечных сокращений. Карты и музыкальные файлы загружаются через приложение для смартфона по Bluetooth.

Продажи новинки начнутся 27 октября. Версия без крепления будет стоить 500 долларов США, а комплект с креплением оценен в 550 долларов США. Дополнительные сведения о новинке опубликованы на официальном сайте производителя.

Источник: Notebookcheck

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