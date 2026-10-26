«Соллерс» локализовал производство турбомоторов 1.5 для фургонов SF1

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Российский автоконцерн «Соллерс» официально запустил серийную линию по выпуску бензиновых турбодвигателей в 1,5 л на предприятии в особой экономической зоне «Алабуга». Первой моделью, получившей этот ДВС, работающий на 92-м бензине и выдающий 136 л. с., стал коммерческий фургон SF1.

Новый мотор с крутящим моментом в 175 Н*м комплектуется устройством распределенного впрыска и турбонаддувом. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Двигатель сертифицирован в соответствиями с требованиями Euro 5 и официально допущен к эксплуатации.

Проект был реализован за полгода. В будущем производитель собирается углубить локализацию: заняться литьем и мехобработкой основных частей агрегата на территории РФ.

Выпуск модели SF1 стартовал в Елабуге в апреле 2025 года. Данный автомобиль — цельнометаллический фургон в 5,15 куб. м, созданный на базе JAC Refine M3. Данная модель дополнила существующую линейку коммерческой техники «Соллерс», в которую также входят дизельные фургоны семейства Atlant.

Источник: sollers-auto