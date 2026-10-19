Смягчение позиции ЕС в отношении жесткого запрета на продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года может привести к появлению на европейских заправочных станциях нового типа топливной смеси. Как заявил министр транспорта Германии Штеффен Бильгер, Берлин и Париж ведут активную работу над увеличением доли биотоплива в рамках курса на технологическую нейтральность. Практическим следствием этого компромисса станет возможное появление в свободной продаже бензина марки E20, содержащего до 20% биоэтанола, в дополнение к уже привычному стандарту E10.

Новый стандарт топлива E20 предполагает увеличение максимальной доли биоэтанола в бензине до 20 процентов Автор: Gemini Источник: gemini.google.com

Инициатива немецко-французского дуэта направлена на пересмотр изначальных планов Евросоюза, согласно которым с 2035 года в регионе разрешалось продавать исключительно машины с нулевым уровнем выбросов CO₂. Совместное предложение Германии и Франции позволяет автопроизводителям продолжать выпуск и продажу новых автомобилей с ДВС и гибридных силовых установок и после 2034 года при условии использования возобновляемых видов топлива, что уже нашло позитивный отклик у крупнейших концернов вроде Volkswagen.

Широкое внедрение бензина E20 потребует корректировки общеевропейских стандартов качества (DIN EN 228), которые в настоящее время ограничивают предел биоэтанола десятью процентами. Автомобильные клубы отмечают, что большинство современных моторов, сертифицированных под E10, технически способны переваривать 20-процентную смесь без угрозы для топливной системы, однако владельцам подержанных машин потребуется дополнительная проверка совместимости перед переходом на новое горючее.

Источник: Heise-Newsticker