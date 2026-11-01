Skoda Kodiaq из Китая подешевела до 3,3 млн рублей: меньше стоимости Haval Dargo и Volga K50

В РФ начали поступать рестайлинговые кроссоверы Skoda Kodiaq 1-го поколения, доставленные по альтернативному импорту из КНР. Стоимость этого европейского бестселлера стартует от 3,3 млн руб., что выводит машину в более доступный сегмент по сравнению с популярными моделями от Haval и возрожденной «Волгой».

За указанную сумму покупатель получает автомобиль в исполнении Luxury. Под капотом находится 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 186 лошадиных сил, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. В перечень штатного оборудования включены 18-дюймовые колесные диски, интерьер с отделкой из эко-кожи, полностью цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с 12-дюймовым дисплеем, а также система бесключевого доступа.

Ценовое преимущество чешского кроссовера становится очевидным при сопоставлении с прямыми конкурентами. За модернизированный Haval Dargo с более мощным агрегатом в 200 л. с. дилеры просят от 3 млн 499 тыс. руб. Флагманский седан Volga K50 со всевозможными скидками стоит еще дороже — от 3 млн 999 тыс. руб.

Привлекательный прайс-лист относится именно к дорестайлинговой генерации, а не к новейшему второму поколению модели. При этом итоговая стоимость «параллельных» машин сильно зависит от региона: если во Владивостоке базовый порог составляет 3,3 млн рублей, то в Москве или Санкт-Петербурге цены на аналогичные версии в наличии достигают 4,5-4,9 млн рублей. Кроме того, на такие автомобили, ввезенные в обход официальных каналов, не распространяется заводская гарантия концерна VAG, однако продавцы обычно предоставляют собственную гарантию через партнерские сервисные станции.

Источник: Автоновости дня