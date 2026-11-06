Склады АвтоВАЗа переполнены. Скидки на Lada выросли до 290 тысяч рублей

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| Новость | Авто и транспорт

Российский автогигант АвтоВАЗ продлил действие ноябрьских скидок из-за переполненных складов у дилеров.

Автор: flow Источник: flow.google.com

Максимальная выгода достигает 290 тысяч рублей при покупке Lada Largus CNG. Для модели Vesta CNG скидка составляет 160 тысяч, а для Largus и Largus Cross она равна 130 тысячам рублей. Новая Lada Aura подешевела на 100 тысяч.

Решение продиктовано необходимостью разгрузить склады и реализовать остатки текущего года на фоне пессимистичных прогнозов. Руководство компании заявило о вероятном снижении покупательской активности в четвертом квартале.

Главным фактором риска остается неопределенность с господдержкой. Завод готовится к сценарию, при котором льготное автокредитование не продлят. Без субсидий покупка машины станет слишком дорогой для многих граждан из-за высоких рыночных ставок.

Источник: Pravda.ru

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Пишу о том, что сам посадил, построил или починил. Теорию оставлю другим. Верю, что лишь личный опыт даёт те самые правильные и нужные знания.
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