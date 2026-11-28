Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Для бытовых ежедневных поездок не всем пользователям нужен карго электровелосипед с грузоподъемностью под 100 кг. Стартап MOVO Bike представил доступный складной городской велосипед со стальной рамой и грузоподъемностью на переднем багажнике 20 кг. Модель Mini FoldCargo оснащается мотор-колесом на 250 Вт и 36 В АКБ в подседельном штыре, раскладывание из транспортного в рабочее положение занимает пол минуты.

Электровелосипед построен на основе стальной складной рамы (общая масса 15 кг) с колесами 16 дюймов. Выдерживает пользователя до 100 кг. Аккумуляторная батарея 7 Ач (252 Втч) обеспечивает пробег с поддержкой педалирования (3 уровня) 40-60 км.

Трансмиссия цепная с кассетой Shimano на 7 передач, тормоза дисковые.

Стоимость модели (для спонсоров проекта на kickstarter.com) без электропривода 799 долларов США, с электрической частью $1299. Отправка по всему миру с февраля следующего года.

Источник: kickstarter.com