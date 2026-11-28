Складной велосипед для небольших грузовых дел: представлен Mini FoldCargo от MOVO Bike
Для бытовых ежедневных поездок не всем пользователям нужен карго электровелосипед с грузоподъемностью под 100 кг. Стартап MOVO Bike представил доступный складной городской велосипед со стальной рамой и грузоподъемностью на переднем багажнике 20 кг. Модель Mini FoldCargo оснащается мотор-колесом на 250 Вт и 36 В АКБ в подседельном штыре, раскладывание из транспортного в рабочее положение занимает пол минуты.
Электровелосипед построен на основе стальной складной рамы (общая масса 15 кг) с колесами 16 дюймов. Выдерживает пользователя до 100 кг. Аккумуляторная батарея 7 Ач (252 Втч) обеспечивает пробег с поддержкой педалирования (3 уровня) 40-60 км.
Трансмиссия цепная с кассетой Shimano на 7 передач, тормоза дисковые.
Стоимость модели (для спонсоров проекта на kickstarter.com) без электропривода 799 долларов США, с электрической частью $1299. Отправка по всему миру с февраля следующего года.
Источник: kickstarter.com
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