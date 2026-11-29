25 ноября состоится официальная премьера Suzuki eSky — компактного электромобиля, который компания позиционирует как «симпатичного малыша» для городских поездок. Модель разрабатывали специально под европейский рынок: упор сделан на манёвренность, экономичность и удобство в условиях плотной застройки и ограниченного парковочного пространства.

Габариты у eSky действительно скромные: длина — около 3,5 м, ширина — порядка 1,7 м. Такой размер позволяет легко парковаться параллельно даже в узких местах и уверенно лавировать в пробках. При этом внутри инженеры постарались выжать максимум полезного объёма: заявлен багажник от 240 литров, а при сложенных задних сиденьях пространство увеличивается почти вдвое. Салон рассчитан на четырёх человек, хотя на втором ряду комфортнее будет пассажирам среднего роста — это типичная плата за компактность.

Силовая установка — один электромотор на передней оси, мощность пока не раскрывают, но по предварительным данным она будет в диапазоне 70-90 л. с. Этого достаточно для уверенного движения в городском потоке и динамичных ускорений на коротких дистанциях. Ёмкость батареи ориентировочно составит 30-40 кВт·ч, что должно обеспечить запас хода порядка 250-300 км по циклу WLTP — показатель, вполне достаточный для ежедневных поездок по городу и пригородам.

Дизайн выдержан в фирменной стилистике Suzuki: округлые формы, выразительная передняя часть с характерной графикой оптики и яркие цветовые акценты. В палитре обещают как спокойные классические оттенки, так и насыщенные «городские» цвета — в духе тренда на эмоциональную подачу компактных моделей.

Источник: За рулем