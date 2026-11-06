Shimano выпустила электромотор EP810: 100 Н·м тяги при массе всего 2,3 кг

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| Новость | Авто и транспорт

Новый электромотор Shimano EP810 для горных электровелосипедов стал одновременно мощнее и легче предшественника. Он развивает крутящий момент до 100 Н·м и пиковую мощность 750 Вт, весит 2,3 кг. Для сравнения, прежний EP801 выдавал 85 Н·м при мощности 600 Вт и весил 2,7 кг. Разница в массе составляет 400 г, а прибавка крутящего момента — почти 18%.

Автор: Shimano Источник: bike.shimano.com

Однако главное обновление касается не только мощности. Shimano объединила автоматический выбор передач Auto Shift третьего поколения и систему Auto Assist. Последняя самостоятельно регулирует помощь электромотора в зависимости от усилия велосипедиста и крутизны подъёма. На сложных участках поддержка увеличивается, на спусках уменьшается, а на ровной дороге система старается экономить заряд. Shimano назвала совместную работу двух алгоритмов True Auto.

Автор: Shimano Источник: bike.shimano.com

Для сложных подъёмов предусмотрены дополнительные функции. Hill Hold удерживает велосипед от скатывания назад при остановке на склоне. Lift & Shift позволяет переключиться на более лёгкую передачу перед повторным стартом: для этого нужно включить режим помощи при ходьбе, приподнять заднее колесо и дважды нажать кнопку уменьшения поддержки. Системы Assist Remain и Assist Carry Over сглаживают помощь при неравномерном вращении педалей и ненадолго сохраняют тягу после прекращения педалирования.

Автор: Shimano Источник: bike.shimano.com

В комплект системы входит аккумулятор BT-EN827 ёмкостью 720 Вт·ч и массой около 4,1 кг. Электромотор поддерживает частоту вращения педалей до 160 об/мин. Для управления предусмотрены новые дисплеи, беспроводной переключатель и приложение SHIMANO CONNECT, через которое можно менять настройки и обновлять программное обеспечение. При этом новый беспроводной протокол D-FLY+ несовместим с прежними устройствами D-FLY. Shimano пока не назвала цены и сроки появления EP810 на рынке.

Источник: shimano

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