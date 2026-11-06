Shimano выпустила электромотор EP810: 100 Н·м тяги при массе всего 2,3 кг

Новый электромотор Shimano EP810 для горных электровелосипедов стал одновременно мощнее и легче предшественника. Он развивает крутящий момент до 100 Н·м и пиковую мощность 750 Вт, весит 2,3 кг. Для сравнения, прежний EP801 выдавал 85 Н·м при мощности 600 Вт и весил 2,7 кг. Разница в массе составляет 400 г, а прибавка крутящего момента — почти 18%.

Однако главное обновление касается не только мощности. Shimano объединила автоматический выбор передач Auto Shift третьего поколения и систему Auto Assist. Последняя самостоятельно регулирует помощь электромотора в зависимости от усилия велосипедиста и крутизны подъёма. На сложных участках поддержка увеличивается, на спусках уменьшается, а на ровной дороге система старается экономить заряд. Shimano назвала совместную работу двух алгоритмов True Auto.

Для сложных подъёмов предусмотрены дополнительные функции. Hill Hold удерживает велосипед от скатывания назад при остановке на склоне. Lift & Shift позволяет переключиться на более лёгкую передачу перед повторным стартом: для этого нужно включить режим помощи при ходьбе, приподнять заднее колесо и дважды нажать кнопку уменьшения поддержки. Системы Assist Remain и Assist Carry Over сглаживают помощь при неравномерном вращении педалей и ненадолго сохраняют тягу после прекращения педалирования.

В комплект системы входит аккумулятор BT-EN827 ёмкостью 720 Вт·ч и массой около 4,1 кг. Электромотор поддерживает частоту вращения педалей до 160 об/мин. Для управления предусмотрены новые дисплеи, беспроводной переключатель и приложение SHIMANO CONNECT, через которое можно менять настройки и обновлять программное обеспечение. При этом новый беспроводной протокол D-FLY+ несовместим с прежними устройствами D-FLY. Shimano пока не назвала цены и сроки появления EP810 на рынке.

Источник: shimano