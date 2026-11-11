Шесть человек в прицепе весом 1,7 тонны — французский кемпер удивил конструкцией

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| Новость | Авто и транспорт

Французская компания Beauer представила туристический прицеп X6, который во время стоянки почти вдвое увеличивает ширину жилого пространства. В дорожном положении его ширина составляет 2,15 м, а после электрического выдвижения боковых секций — 3,6 м. Внутри размещаются две спальни, кухня, санузел и гостиная, рассчитанные на шесть человек.

Автор: Beauer Источник: newatlas.com

Расширение занимает около минуты. Подвижные секции выезжают из основного корпуса, превращая сравнительно узкий прицеп в жилое пространство площадью примерно 20 м². При этом владельцу не нужно собирать дополнительные комнаты или устанавливать палаточные пристройки.

Автор: Beauer Источник: beauer.fr

В первом спальном отсеке установлена двуспальная кровать размером 160 x 200 см. Вторую комнату покупатель может оборудовать ещё одной двуспальной кроватью, двухъярусными спальными местами или рабочим столом. Диван в гостиной также раскладывается в кровать. Кухня получила холодильник Dometic объёмом 157 л, газовую плиту с двумя конфорками и мойку. В санузле установлены душ размером 70 x 80 см, туалет Thetford и водонагреватель на 6 л. Запас воды составляет 55 л.

Автор: Beauer Источник: beauer.fr

Однако у конструкции есть существенное ограничение: при снаряжённой массе около 1700 кг максимально разрешённая масса прицепа составляет 1800 кг. На багаж и дополнительное оборудование остаётся всего 100 кг. В базовую комплектацию также входят литиевая батарея ёмкостью 100 А·ч и шасси AL-KO. Производитель оценивает Beauer X6 в 74 990 евро.

Источник: beauer

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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