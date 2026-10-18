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Компания Scott расширила линейку городских электровелосипедов моделью E-Ville 10 SUV 2027 года. Новинка построена на заниженной раме с низким входом и при этом получила полностью подвесную конструкцию — ход вилки и заднего амортизатора составляет по 120 мм. На европейском рынке цена базовой комплектации объявлена на уровне 5399 евро.

Рама сварена из алюминиевого сплава 6061 с переменной толщиной стенок труб; аккумулятор ёмкостью 800 Вт·ч интегрирован в раму и извлекается вбок. Электропривод реализован на моторе Bosch Performance Line CX поколения Smart System: nominal 250 Вт, крутящий момент 85 Н·м, поддержка водителя до 25 км/ч. Информация выводится на дисплей Bosch Kiox 300, в комплекте идёт зарядное устройство Bosch на 4 ампера.

Передняя подвеска — вилка RockShox Recon Silver RL с ходом 120 мм, сзади работает амортизатор SR Suntour Raidon-R-TR T с тем же ходом. Трансмиссия одиннадцатискоростная, на компонентах Shimano Cues: манетка SL-U6000-11, задний переключатель RD-U8000, кассета CS-LG400 с диапазоном 11-45 зубьев, шатуны FSA CK 220 длиной 165 мм. Торможение обеспечивают четырёхпоршневые гидравлические дисковые тормоза Shimano BR-MT4120 с роторами SM-RT30 CL диаметром 180 мм на обеих колёсах; ножной тормоз не предусмотрен.

Колёса собраны на ободах X18 Disc и обуты в покрышки Schwalbe Advancer размером 29 x 2,40 дюйма (ETRTO 60-622). Руль Syncros UC3.0 имеет ширину 680 мм, подъём 19 мм и замах назад 15°. Установлено седло Selle Royal Explora Moderate и телескопический подседельный штырь Syncros диаметром 31,6 мм с опускаемым механизмом. Стартовая расцветка — tawny green, тёмно-зеленоватый оттенок; представлена размерная рама 52 см.

Конструкция с низкой посадкой и полной подвеской относит E-Ville к растущему сегменту «SUV-электровелосипедов» — городских машин повышенной проходимости, рассчитанных на брусчатку, бордюры и лёгкое бездорожье.

Источник: Autoevolution