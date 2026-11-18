После пуска высокоскоростной магистрали от столицы до Санкт-Петербурга скоростные электропоезда «Сапсан» и «Аврора» переведут на региональные маршруты. Информация поступила от замдиректора РЖД Ивана Колесникова. Как он говорит, сохранение этих составов на старом направлении не обсуждается — компания прорабатывает варианты их использования на других линиях.

«Сапсаны» будут перенаправлены на линию от столицы до Нижнего Новгорода, а также Белгорода и Смоленска. «Аврору» планируется направить в Курск, Орел и Ярославль, а также на линии Самара — Саратов и Саратов — Волгоград. Но конкретного решения пока нет.

Руководители РЖД отмечают, что видят растущий спрос на дневные региональные перевозки на расстояниях 300-500 километров. Именно на таких маршрутах скоростные составы будут востребованы. Фирменные названия поездов при смене направлений сохранятся: по словам Колесникова, бренды «Сапсан» и «Аврора» уже стали стандартом дневных перевозок.

Оставить поезда без работы не планируют. Ранее глава Минтранса Андрей Никитин пояснял, что после ввода магистрали в эксплуатацию в 2028 году составы перераспределят на загруженные линии — в том числе рассматривалось направление до Казани. При этом на старом маршруте сохранятся ночные и транзитные поезда, а также сообщения между Петербургом и югом России, Уралом и Поволжьем. Сама ВСМ свяжет две столицы за 2 часа 15 минут, а дорога от Москвы до Твери займёт 39 минут.

Источник: Первый технический