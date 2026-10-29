San Util Design выпустила обновленную поясную сумку Whirlpool MkII для горных велосипедов

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Компания San Util Design представила новую версию поясной сумки Whirlpool MkII, предназначенной для маунтинбайка. Основные изменения в модели коснулись организации карманов и увеличения внутреннего пространства.

По информации производителя, на боковых крыльях изделия появились крупные карманы на молнии, а на задней стенке размещен плоский карман для смартфона. Внутри добавлено больше отделений, а на крыльях предусмотрены эластичные карманы с петлей для ключей.

Объем сумки регулируется с помощью верхней закрутки и составляет от 3,5 до 6 литров. Вес изделия равен 471 грамму, габариты — около 28 х 10 х 20 см. Внешний слой выполнен из ламинированной ткани 420D с прослойкой X-Ply, внутренняя отделка — из Oxford 200D. Предусмотрены стяжки для фиксации наколенников или куртки и возможность установки питьевого резервуара. В конструкции используется фурнитура брендов Woojin, Duraflex и Fidlock.

Новая модель производится во Вьетнаме. Оригинальная версия сумки, выпускаемая в Сиэтле, остается в продаже под названием Whirlpool Classic.

Стоимость новинки в официальном онлайн магазине составляет 135 долларов.

Источник: VeloDisco