San Util Design выпустила обновленную поясную сумку Whirlpool MkII для горных велосипедов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Компания San Util Design представила новую версию поясной сумки Whirlpool MkII, предназначенной для маунтинбайка. Основные изменения в модели коснулись организации карманов и увеличения внутреннего пространства.

Автор: San Util Design Источник: www.velodisco.com

По информации производителя, на боковых крыльях изделия появились крупные карманы на молнии, а на задней стенке размещен плоский карман для смартфона. Внутри добавлено больше отделений, а на крыльях предусмотрены эластичные карманы с петлей для ключей.

Объем сумки регулируется с помощью верхней закрутки и составляет от 3,5 до 6 литров. Вес изделия равен 471 грамму, габариты — около 28 х 10 х 20 см. Внешний слой выполнен из ламинированной ткани 420D с прослойкой X-Ply, внутренняя отделка — из Oxford 200D. Предусмотрены стяжки для фиксации наколенников или куртки и возможность установки питьевого резервуара. В конструкции используется фурнитура брендов Woojin, Duraflex и Fidlock.

Автор: San Util Design Источник: www.velodisco.com
Автор: San Util Design Источник: www.velodisco.com

Новая модель производится во Вьетнаме. Оригинальная версия сумки, выпускаемая в Сиэтле, остается в продаже под названием Whirlpool Classic.

Стоимость новинки в официальном онлайн магазине составляет 135 долларов.

Источник: VeloDisco

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 278 0
Автор GigaMOV Рейтинг +576.50
Блог Авто и транспорт 373 12925 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Забытый бог, ненавидящий хаос

Баланс — это миф, есть лишь анархия. Четыре древние сущности разделили вселенную на свои сферы влияния, но потом появился тот, кого такой расклад вещей не устроил.

Почему небо голубое: у науки есть ответ на извечный вопрос

Небо и земля — то, что окружает человека с момента рождения, вплоть до последних его дней. Эти явления настолько привычны, что о них просто не задумываются. Однако всегда существовал...

✦ ИИ  MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном: что показала Apple, цены и кому он нужен

Сегодня посмотрим на MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном, который Apple представила 28 октября 2026 года. Это первый Mac, у которого экран понимает касания, и одновременно первый Mac с...

✦ ИИ  Как в Москве передвинули жилой дом вместе с жильцами

Собирать коробки, разбирать шкаф и спорить, кто потерял крепёж, при этом переезде не понадобилось. В Москве конца 1930-х Саввинское подворье передвинули на новое место, оставив жильцов внутри....

Мишура в октябре, выгорание в декабре: зачем ритейл растягивает Новый год на квартал и почему это так бесит

Я хорошо помню, каким был Новый год лет пятнадцать-двадцать назад. У подготовки к нему были чёткие и понятные границы: ёлочные базары и витрины с мишурой появлялись в лучшем случае в середине...