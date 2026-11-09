Самолет Boeing 757 столкнулся со стаей птиц во время взлета – экипаж решил продолжить полет

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Самолет Boeing 757 авиакомпании Delta, выполнявший рейс из Орландо в Атланту, столкнулся со стаей птиц во время взлета. Согласно имеющейся информации, некоторые птицы были затянуты в оба двигателя. Несмотря на этот инцидент, экипаж решил продолжить полет.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс DL1505, начал процедуру взлета в международном аэропорту Орландо в понедельник утром, 2 ноября. Вскоре после взлета лайнер столкнулся со стаей птиц. Было установлено, что части птиц попали в оба двигателя, что обычно представляет серьезную угрозу безопасности полета.

Во время инцидента пилоты внимательно следили за всеми индикаторами двигателей и приборами в кабине. Несмотря на потенциальную опасность и изменения рабочих параметров, экипаж определил, что самолет все еще развивает достаточную мощность для безопасного продолжения набора высоты.

Инцидент произошел около 8:45 утра по местному времени во время взлета с взлетно-посадочной полосы 35L. После оценки ситуации пилоты решили изменить курс самолета и вернуться на запланированную крейсерскую высоту 29 000 футов, чтобы продолжить полет в международный аэропорт Атланты.

Весь полет длился около часа. Посадка прошла без происшествий, все пассажиры и члены экипажа высадились без инцидентов. Авиакомпания не зафиксировала никаких сообщений о плохом состоянии здоровья пассажиров.

Однако по прибытии в пункт назначения самолет направили на тщательную техническую проверку. Инженеры должны В соответствии с процедурами, самолет не был немедленно возвращен в эксплуатацию — теперь ему предстоит тщательная проверка перед возобновлением полетов в соответствии с правилами безопасности гражданской авиации.

Источник: Air Live