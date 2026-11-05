Самолет A380 застрял на аэродроме во время рулежки в Бангкоке — потребовалась буксировка

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Вечером в понедельник, 2 ноября, в таиландском аэропорту Бангкок-Суварнабхуми произошел примечательный инцидент: Airbus A380 авиакомпании Emirates не смог самостоятельно передвигаться по рулежной дорожке. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Автор: Emirates Источник: c.ekstatic.net

Около 21:11 рейс EK373, следовавший в Дубай, остановился на рулежной дорожке E21 — самолет не смог продолжить движение, поэтому пришлось задействовать тягач. В 22:18 воздушное судно — широкофюзеляжный лайнер, рассчитанный (в зависимости от конфигурации салона) на 484-615 пассажиров, — было отбуксировано с проблемного участка, а в 22:22 самолет наконец смог вылететь.

Причиной инцидента стала не техническая неисправность самого самолета, а состояние летного поля. Продолжительные проливные дожди и наводнения в окрестностях аэропорта привели к скоплению большого количества воды под слоями грунта. Из-за этого поверхность ослабла, и покрытие не выдержало огромного веса лайнера.

Руководство аэропорта распорядилось провести всестороннюю проверку структурной целостности рулежной дорожки E21 и прилегающих к ней зон. Экстренные ремонтные работы запланированы уже на текущую неделю.

Этот инцидент произошел всего через несколько дней после аналогичного происшествия в главном авиаузле Таиланда. 28 октября шасси самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Airlines застряло в поврежденном участке взлетно-посадочной полосы 02R, когда лайнер готовился к вылету в Гаосюн (Тайвань). В той ситуации пассажиров пришлось эвакуировать, а самолет — отбуксировать.

Источник: Bangkok Post

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Автор avia_news Рейтинг +0.10
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