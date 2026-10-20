Российский тягач БАЗ закончил этап испытаний на Крайнем Севере: 10,8 тыс. км без замечаний

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| Новость | Авто и транспорт

Гражданский седельный тягач БАЗ, разработанный компанией «Романов» (филиал «Алмаз-Антей»), успешно прошел очередной этап эксплуатационных испытаний на Крайнем Севере. С конца минувшего года машина работает на Ямбургском месторождении. За это время тягач преодолел более 10 850 километров, из которых почти 9 тысяч пришлись непосредственно на испытания.

Автор: Кирилл Борисенко Источник: commons.wikimedia.org

По результатам технического обслуживания на пробеге 10 тысяч километров критических замечаний не выявлено. На месторождении машина использовалась для перевозки специальной техники: в частности, на ней транспортировали трактор массой около 22 тонн, а максимальная масса груза достигала 38 тонн.

Конструкция машины включает независимую пружинную подвеску, гарантирующую плавный ход на сложных покрытиях. Кабина оснащена подогревом сидений, зеркал и зоны стеклоочистителей. Тестирование тягача при −40C и ниже дает возможность инженерам оценивать эффективность теплоизоляции и работу узлов в экстремальных условиях.

По итогам предыдущего этапа испытаний, в ходе которого собирались отзывы и предложения от водителей, в конструкцию автомобиля был внесен ряд изменений. Генеральный директор «Романова» Дмитрий Гречухин отметил, что участие в конкурсе профмастерства в Новом Уренгое позволило познакомить водителей с машиной и получить обратную связь от специалистов, ежедневно работающих на Севере.

Источник: Российская газета

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