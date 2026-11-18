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Новый кроссовер Jeland C7 будет предлагаться в трёх версиях. Информацию раскрыла пресс-служба бренда, созданного в рамках партнёрства холдинга «АГР» и компании Defetoo.

Две переднеприводные версии оснащаются 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. с распределённым впрыском. Все варианты комплектуются 7-диапазонным роботом. Топовая «Стиль AWD» получила двигатель того же объёма на 186 л.с. с непосредственным впрыском и полный привод. Кроме того: диски на 19″, полноразмерное запасное колесо, GPS-навигацию и телематический модуль для удалённого управления через приложение. Плюс шесть режимов движения, включая 4Х4.

В начальной «Драйв» есть LED-оптика, диски на 18″, 2-зонное климатическое оборудование, бесключевой доступ, дистанционный пуск ДВС и полный «зимний пакет». Мультимедиа — сенсорный экран на 15,6″, плюс цифровая панель приборов на 10,25″. Из безопасности — 6 подушек, камеры на 540, парктроники и «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Стиль» приносит панорамную крышу, проекционный дисплей, вентиляцию и память переднего ряда кресел, центральную подушку безопасности и комплекс ADAS. Стоимость и время начала реализации авто пока не опубликованы.

Источник: автостат